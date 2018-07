Lúcia Vânia transforma IF Goiano de Cristalina em campus e visita obras da unidade

Parlamentar goiana destinou R$ 1,4 milhão para a instituição. Mudança para campus vai possibilitar a abertura de mais vagas e novos cursos

Nesta quinta-feira (05), foi realizada na Prefeitura Municipal de Cristalina a cerimônia de transformação do Instituto Federal Goiano do município em campus. Com a mudança, a instituição ganha independência, possibilitando a criação de novos cursos e abertura de mais vagas. A senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) trabalhou em Brasília para essa transformação com o objetivo de expandir o ensino superior e fortalecer o ensino público no Estado de Goiás. Na ocasião, Lúcia Vânia também visitou as obras na instituição realizadas com o recurso de R$ 1,4 milhão destinado pela parlamentar.

“Somente com a educação nós vamos combater as desigualdades regionais”, afirmou Lúcia Vânia. A senadora goiana, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, defendeu o modelo de ensino dos Institutos Federais para todo o país. “Tenho defendido que o modelo de administração do IF Goiano seja adotado em todo país, por ser desburocratizado, descentralizado e com autonomia financeira. Os IFs goianos são instituições parceiras da comunidade e possuem pontuações elevadas no Inep”, ressaltou.

Com a autonomia da unidade, novas vagas sejam ofertadas para a população nos cursos de graduação e pós-graduação. O curso de agronomia, uma grande demanda da região que possuiu a atividade econômica voltada para a agroindústria, será oferecido pela instituição já no início de 2019. Com a expansão do campus, vagas para professores e técnicos serão abertas, podendo chegar a 70 docentes e 60 técnicos administrativos no quadro de servidores. O orçamento destinado à instituição por meio do Ministério da Educação também vai ser ampliado.

O prefeito de Cristalina, Daniel Vaz, ressaltou que a senadora Lúcia Vânia é uma entusiasta dos IFs. “Uma parlamentar que tem feito muito pela educação no país e que abraçou os institutos federais. Os cursos que serão abertos vão atender a realidade de Cristalina e vão contribuir para o desenvolvimento da região”, disse. O prefeito destacou ainda que mesmo com a crise econômica enfrentada pelo país, a senadora conseguiu a autonomia do campus avançado de Cristalina. “É preciso enaltecer o trabalho da senadora”, pontuou.

O reitor do IF Goiano, Vicente Pereira e o diretor da unidade em Cristalina, Eduardo Vasconcelos, também destacaram o empenho da senadora Lúcia Vânia na busca do fortalecimento do ensino em Cristalina. Ao final do evento, Lúcia Vânia também visitou as obras do moderno centro de aulas construído com o recurso de R$ 1,4 milhão destinado pela parlamentar. A previsão é de que obras sejam concluídas nos próximos meses.

Pelo trabalho desenvolvido no IF Goiano de Cristalina, a senadora Lúcia Vânia também recebeu o título de cidadã do município. “É uma honra muito grande para mim como senadora receber essa homenagem”, disse. Além de Cristalina, a senadora destinou recursos para os IFs de Morrinhos e Ipameri.