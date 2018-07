Agenor Rezende: “Daniel representa a verdadeira oposição”

Ex-governador de Goiás e liderança histórica da oposição, o prefeito de Mineiros, Agenor Rezende (MDB), disse nesta quinta-feira (5) que os municípios estão ansiosos por uma renovação política no governo do Estado e enfatizou: “o único pré-candidato que representa a novidade na política goiana e a verdadeira oposição é o Daniel Vilela”.

A declaração foi dada durante reunião com aliados de Mineiros para discutir as candidaturas proporcionais para representar o município. “Daniel é o único dos pré-candidato que não faz e nunca fez parte desse governo, tem uma concepção política e administrativa bem distinta deles e está preparado para adotar um gestão mais moderna, que é o que Goiás precisa”, reforçou, lembrando que a firmeza do MDB na oposição durante os últimos 20 anos será um dos pilares da sigla nesta disputa.

Investimentos

Daniel Vilela defendeu maiores investimentos em infraestrutura na região Sudoeste de Goiás, para potencializar o agronegócio. Em Mineiros, além de se reunir com lideranças locais, Daniel participou da abertura da 39ª ExpoMineiros e visitou a entidade filantrópica Resgate, que cuida de pessoas em situação de rua. Na reunião com as lideranças do município, o deputado falou do seu trabalho em Brasília para viabilizar a duplicação da BR-364, que liga o Sudoeste a Mato Grosso.

“Esta região tem sido fundamental para a economia goiana, mas o Poder Público, tanto estadual quanto federal, tem que dar mais atenção para alguns gargalos”, afirmou o deputado. Segundo ele, a questão do logística para escoar a produção é a principal demanda.

Daniel e os prefeitos de Mineiros, Agenor Rezende, e de Portelândia, Manoel do Eliézer, estiveram recentemente com o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, para pedir celeridade no projeto de concessão da BR-364, que vai garantir sua duplicação de Jataí até Rondonópolis (MT). O ministro afirmou que assim que o estudo for concluído, nos próximos meses, a concessão da rodovia vai entrar no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo federal.

“Além da questão econômica, tem também a segurança das famílias e trabalhadores que transitam nesta rodovia, que é uma as mais movimentadas do Centro-Oeste”, afirma Daniel.

Ao lado do pré-candidato ao Senado, Pedro Chaves (MDB), Daniel também defendeu que Mineiros volte a ter representação na Assembleia Legislativa para defender os pleitos do município em nível estadual. Daniel afirmou que a ex-secretária de Saúde Rosângela Rezende está qualificada para a função. “A Rosângela tem um trabalho na área da saúde e no social que é digno de admiração”, disse Daniel, citando o trabalho pessoal dela para ajudar entidades filantrópicas.