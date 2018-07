Bazar | ‘Pra ver e ouvir’ em três dimensões

Música é o ponto em comum das representações artísticas que integram o ‘Ouve Festival Música para ver e ouvir’. São quatro dias, de 11 a 14 de julho, com a exibição de filmes seguida por shows ao vivo. Tudo no palco do Teatro Sesi, e a preços populares (de R$ 2 a R$ 20). Na programação, seis filmes, cinco shows e uma exposição fotográfica. No cardápio musical tem goianos, como a banda ‘Dom Casamata e a Comunidade’, Carlos Brandão. Também artistas nacionais, como o compositor Zé Dantas, um dos parceiros de Luiz Gonzaga, retratado no filme “Psiu!”. E tem mais: Odair José, Amado Batista, Wando. Para completar a tríade, o público confere ‘Imagens Musicais’, exposição fotográfica de Marco Aurélio Olímpio. Mais: facebook.com/ouvefestival

Pode entrar

Reformado, o Museu Pedro Ludovico Teixeira reabriu suas portas dia 5 de julho, data em que são celebrados os 76 anos do Batismo Cultural de Goiânia. Estudantes, pesquisadores e demais visitantes já podem conferir o acervo disponível sobre a história da Capital e de seu fundador, Pedro Ludovico Teixeira. O Museu e antiga casa de Pedro Ludovico fica no Centro. A entrada é gratuita.

No almoço, no jantar

A Jantinha Fast, primeiro Drive Thru de jantinhas do mundo, inovou mais uma vez. Agora tem jantinha pronta na hora do almoço, das 11h às 14h30. É pedir e, em 7 minutos, está pronto o almoço. Mais (62) 98623-7733

Lúdico e moderno

Dos tradicionais trapézio, globo da morte, malabares, palhaços… às apresentações de personagens dos ‘Transformers’ e ‘Homem de Ferro’. Essa é a proposta do Circo Máximos, em temporada neste mês de julho no Passeio das Águas Shopping. Espetáculos de terça a domingo, sempre às 20h. Aos finais de semana, sessões extras às 16h e 18h.