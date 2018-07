Interior: lideranças do PTB declaram apoio a Daniel Vilela

Vereadores de Varjão, no Vale do Rio dos Bois, filiados ao PTB, declararam nesta segunda-feira (09) apoio à pré-candidatura do deputado federal Daniel Vilela (MDB) ao governo de Goiás. O presidente da Câmara Municipal, vereador Cássio do Cleibi, e o seu colega de bancada Zé Cordeiro estiveram com o pré-candidato da manhã desta segunda-feira.

“Estamos aqui trazendo o apoio ao nosso deputado e próximo governador de Goiás, Daniel Vilela”, afirmou Cássio do Cleibi. Também integrou a comitiva os ex-vereadores Cleibi e Moacir. “Esse apoio é mais uma demonstração de que nosso trabalho por Goiás tem sido reconhecido e que nosso projeto é o mais consistente para tirar Goiás desse marasmo administrativo”, afirma Daniel Vilela.

O pré-candidato ao governo afirma ainda que o projeto de renovação das práticas políticas e de modernização do Estado por meio do uso sistêmico das ferramentas tecnológicas está, a cada dia que é mais conhecido, trazendo novos adeptos. “As pessoas têm nos procurado para apoiar nossa mensagem de renovação e de modernização real do Estado. Esse é o sentimento geral entre os goianos e é o nosso diferencial”, afirma.