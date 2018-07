José Eliton destaca importância do Rally dos Sertões para fortalecimento do turismo em Goiás

Governador diz que o Rally dos Sertões, um dos maiores do mundo, além de projetar a imagem de Goiás e a cadeia do turismo, desperta o espírito preservacionista nas comunidades por onde passa

O governador José Eliton recebeu na manhã de hoje organizadores do tradicional Rally dos Sertões, para o lançamento oficial do evento, cuja largada ocorrerá em Goiânia, dia 18 de agosto, e passará pelos municípios goianos de Posse e Formosa. É o 16º ano que o Rally promove sua largada em solo goiano. Nesta edição, a 26ª desde que a competição se iniciou, além de Goiânia, Posse e Formosa, o Rally passará pelos municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barra, na Bahia, São Raimundo Nonato, no Piauí, Juazeiro do Norte e Fortaleza, no Ceará, local da chegada, prevista para dia 25 de agosto.

Ao destacar a importância do evento, o governador afirmou que o Rally dos Sertões, um dos maiores do mundo, além de projetar a imagem de Goiás e a cadeia do turismo, ainda desperta o espírito preservacionista nas comunidades por onde passa. “A responsabilidade social é um dos pilares do Rally dos Sertões”, afirmou Eliton, ressaltando que além da vertente econômica, o rally desempenha ações sociais e se insere num conjunto de iniciativas do governo estadual de apoio a grandes eventos esportivos que projetem a imagem de Goiás nacional e internacionalmente. “Estamos prontos, a tempo e a modo, para darmos o suporte necessário para que o rally aconteça”, disse o governador.

Ressaltou ainda que o Rally dos Sertões se insere no contexto de grandes eventos – como a Corrida do Milhão da Stock Car, que será realizada no próximo dia 5 de agosto, e eventos recentes como os jogos da Liga Mundial de Vôlei e os Jogos Universitários.

O presidente da empresa Dunas Racing, Marcos Morais, responsável pela realização do Rally dos Sertões, enfatizou o apoio decisivo do Governo de Goiás e a ligação afetiva que ele tem com Goiás, que pela 16ª vez é palco da largada. “Goiás está no DNA do Rally dos Sertões”, afirmou. Também o coordenador regional do rally em Goiás, Carlos Ronay, observou que se não fosse o envolvimento dos colegas de diversas pastas do governo, o rally não teria o sucesso que tem tido ao longo de 16 anos em solo goiano. Ronay enfatizou que o evento movimenta toda a cadeia do turismo, gera emprego e renda e ainda desenvolve ações de inclusão social nos municípios por onde passa.