José Eliton entrega Itego José Luiz Bittencourt, Renda Cidadã e creche na Região Noroeste de Goiânia

Filho do homenageado com o nome do Itego, o ex-deputado federal Luiz Bittencourt agradeceu ao governador e disse que sua família sente-se muito honrada pela homenagem e que seu pai foi um dos pioneiros de Goiânia

O governador José Eliton entregou à população goiana, na manhã de sexta-feira (06/7), mais um Itego, denominado José Luiz Bittencourt, agora na Região Noroeste de Goiânia, onde também repassou mil novos cartões do programa Renda Cidadã e inaugurou uma creche-escola. A região, uma das que mais cresceram e se desenvolveram nos últimos anos, tem recebido atenção especial do Governo do Estado, beneficiada recentemente com o Hugol e uma agência do Vapt Vupt.

José Eliton informou que “nos últimos dois meses” inaugurou mais de 100 obras, “como asfalto, saneamento básico, construção de casas, escolas; seguindo em frente, ajudando os municípios, sem atrasar um dia sequer do pagamento dos servidores públicos, focado no cidadão”, e acrescentou que pratica a “política moderna, de fazer o bem e que quer pautar sua linha pela construção de um Estado de Goiás cada vez melhor”.

José Eliton foi recebido com entusiasmo pela população que compareceu em grande número para comemorar o pacote de benefícios trazidos pelo Governo de Goiás. O governador foi recepcionado com apresentações musicais da Orquestra do Basileu França, de teatro e artistas de circo. “Esse espaço público representa a síntese do que nós queremos para o Estado de Goiás”, frisou o governador, ao apresentar o Itego à comunidade.

Itego – O Itego (Instituto Tecnológico do Estado de Goiás José Luiz Bittencourt), localizado no Bairro Floresta, é a 24ª unidade a entrar em operação no Estado. Para o governador, ele vai capacitar e propiciar a aquisição de conhecimento e cultura “para que as pessoas possam ter melhores oportunidades na vida” porque favorece à “abertura de janelas importantes para o acesso ao mercado de trabalho, com qualificação, e estabelecendo uma condição de ensino e aprendizado” que ele almeja para o Estado.

A unidade tem capacidade para 5 mil alunos em cursos superiores de tecnologia, cursos técnicos, de qualificação profissional e capacitação nas áreas de gestão e negócios, produção cultural, design e informática. A obra recebeu investimentos de mais de R$ 11 milhões, recursos do Governo Federal com contrapartida do Governo de Goiás. O início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano.

Instituto Tecnológico de Goiás do Bairro Floresta recebe o nome de José Luiz Bittencourt, falecido em 2008. Ele foi vereador em Goiânia, deputado estadual, secretário de Estado da Educação e vice-governador de Goiás. Luiz Bittencourt, filho do homenageado, disse que sua família sente-se muito honrada pela homenagem “porque meu pai chegou em Goiás aos 17 anos, vindo do Nordeste, de Aracaju, e participou da construção de Goiânia”.

Renda Cidadã – As mil novas famílias beneficiárias do Renda Cidadã se juntam às 15.541 famílias cadastradas em toda a capital, com investimento de R$ 1,3 milhão do Tesouro Estadual. “As famílias já vão sair daqui com o cartão na mão e o dinheiro na conta”, garantiu o governador.

A Creche-Escola das Obras Sociais da Colônia Espírita Nosso Lar, que funciona no Jardim Bela Vista, recebeu investimentos da ordem de R$ 170 mil do Cheque Mais Moradia – Comunitário. A entidade atua da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, atendendo 200 crianças de 3 a 14 anos de idade em período integral, gratuitamente.

Presente na solenidade, o deputado federal Marcos Abrão lembrou que na área da habitação o Governo de Goiás “contemplou mais de 11 mil famílias da Região Noroeste com as escrituras de suas casas”. José Eliton destacou uma importante mudança que houve no Cheque Mais Moradia Reforma “para atender famílias que tenham pessoas portadoras de necessidades especiais”.