José Eliton inaugura a primeira etapa do Hospital Hemu em Uruaçu e entrega benefícios

O governador José Eliton inaugurou, nesta sexta-feira (06/07), em Uruaçu, a primeira etapa já concluída das obra do Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (Hemu). O hospital vai atender 1,1 milhão de pessoas de 60 municípios do Centro-Norte de Goiás. Já estão concluídas as instalações para ambulatório, apoio diagnóstico, emergência, banco de sangue, auditório, administração e vestiário da administração.

“O Hospital de Uruaçu será referência não só para região norte, mas para o estado do Tocantins que é muito atendido pela região. Nós já estamos fazendo o chamamento da OS para operar o hospital de Uruaçu. Estamos com muita responsabilidade trabalhando uma obra que é gigantesca em todos os seus aspectos, quem conhecer a unidade hospitalar de Uruaçu vai ver a dimensão de que se trata a obra”, disse.

Ele também assinou ordem de serviço para instalação dos equipamentos do setor de apoio diagnóstico e terapêutico, e entregou Cheque Mais Moradia à população do município. Segundo o prefeito Valmir Pedro, a obra representa uma importante conquista para população de toda a região Centro-Oeste. “O Hospital de Uruaçu é uma grande conquista para todos nós Uruaçuenses, e será referência, com capacidade mensal, em pleno funcionamento, para 2.086 atendimentos de urgência, 15.120 consultas ambulatoriais, 18.080 exames e 1.137 internações. Só tenho agradecer a parceria do governo do Estado com a prefeitura”, afirmou.

Presente no evento, o ex-governador Marconi Perillo destacou o legado de sua administração nos sete anos que esteve à frente governo ao lado do atual governador José Eliton, que era o seu vice. “José Eliton sempre esteve ao meu lado, durante esses sete anos, como vice-governador me ajudando a sonhar, a executar, a realizar grandes obras e investimentos em todo Estado. Agradeço a ele por dar sequência a esses projetos que nós começamos juntos, sonhamos juntos e realizamos juntos. Muito Obrigado, José Eliton, por dar continuidade a obras tão importantes e por seguir avançando onde é preciso, com olhar nos que mais precisam”, disse.

A obra – Para maior qualidade dos trabalhos, a Agetop dividiu a obra em duas etapas. A primeira, relacionada à parte física, está com 85,52% de conclusão. Nessa etapa foram investidos pelo Governo de Goiás R$ 52.921.596,35.

Essa etapa corresponde a toda parte física da unidade, composta por ambulatório, enfermarias, ala de emergência, centro de diagnóstico, administração e auditório, entre outros setores. Já a segunda fase, relacionada à parte mecânica – que inclui climatização, gazes, tubulação e instalação da caldeira – está com 18,74% concluídos. A execução dessa etapa está orçada em R$ 53.221.407,75.

O HEMU será totalmente entregue em dezembro deste ano. Ao todo, o hospital contará com 283 leitos, dos quais 238 de internação, 40 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – adulta, pediátrica e neonatal – além de outras cinco Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal (Ucins). A obra tem 33 mil metros quadrados de área construída.

O hospital foi construído em local estratégico, contemplando uma região carente. “É um grande desafio e sempre foi uma das prioridades do governo ampliar a oferta de serviço de urgência e emergência, com especialidades médicas, para a região norte, que historicamente tem déficit dessa assistência”, pontua o governador José Eliton. “O HEMU será a verdadeira revolução em saúde para Uruaçu e toda população da macrorregião Centro-Norte”, acrescenta o secretário Leonardo Vilela.

100% público – O HEMU será um hospital 100% público, de responsabilidade (gestão e gerência) do governo estadual e comporá a rede de Hospitais Gerais do Estado de Goiás (Rede Hoge), juntamente com o Hospital Estadual Geral de Goiânia Alberto Rassi (HGG), Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime (HEELJ) e Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL). Todos compõem o Complexo Estadual de Serviços de Saúde.

A unidade de Uruaçu é classificada como hospital de grande porte, multibloco, de corpo clínico próprio, com alto padrão de tecnologia em saúde e com a função de ser um hospital de base, prestando assistência médico-cirúrgica, capaz de realizar procedimentos mais especializados. E, ainda, servirá de apoio para hospitais regionais e como centro coordenador/integrador dos serviços médico-hospitalares da região.

O ambulatório do HEMU atenderá as especialidades de gineco-obstetrícia, urologia, proctologia, clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, traumatologia, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, neurologia clínica e mastologia.