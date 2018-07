José Eliton manterá foco no governo e participará da política depois do expediente

Governador disse que já comunicou aos agentes da campanha da base aliada que dará prioridade à agenda de governo, deixando sua participação em eventos políticos para horários fora do expediente

Com o fim da agenda de inaugurações imposto pelo calendário eleitoral para agentes públicos no exercício de mandato, o governador José Eliton, pré-candidato à reeleição, disse que manterá o foco no governo com um olhar mais atento ao processo eleitoral. Do último dia 7, data limite para inaugurações e outras ações de governo permitidas pela legislação eleitoral, até 25 deste mês, quando se iniciam as convenções, o governador pretende afunilar as discussões junto aos partidos, que compõem a base do Governo, no sentido de fechar a chapa que disputará as eleições de 7 de outubro.

José Eliton já comunicou ao ex-governador Marconi Perillo, que está à frente das articulações, assim como aos presidentes de partido, que dará prioridade à agenda de governo, deixando sua participação em eventos políticos para horários fora do expediente. Ele explicou que a principal atividade política que a base desenvolve no momento é o fechamento da composição da chapa majoritária.

O governador considera bem encaminhadas as negociações com os partidos que compõem a base, mas alerta que “ainda é preciso fazer ajustes para se estabelecer um consenso”. Reiterou que tem discutido com os presidentes de partido a formatação da chapa e a união de todos em favor do projeto político.

Ele anunciou que já existe uma equipe trabalhando na formatação de um plano de governo. “Estamos trabalhando na construção do programa. Temos uma equipe ouvindo segmentos da sociedade por classe e região para verificar as demandas e construir o projeto que iremos apresentar para 2018”.