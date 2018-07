Lideranças do Nordeste goiano recebem Ronaldo Caiado e Wilder Morais de braços abertos

Em ritmo acelerado de pré-campanha, os senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais, ambos do Democratas, foram recebidos com entusiasmo neste domingo (08/07) em Alvorada do Norte, no Nordeste goiano, por lideranças políticas da região, composta por 21 municípios, capitaneadas pelo deputado estadual Iso Moreira (Democratas).

A visita sela o compromisso dos parlamentares com o desenvolvimento econômico da região, cuja pobreza contrasta com a pujança econômica do Centro-Sul de Goiás. A geração de empregos e a implantação de um hospital regional são reivindicações antigas dos moradores.

Assim que os senadores chegaram, um grupo se mobilizou e fez questão de carregá-los, gritando o nome de ambos. Em comum, o sentimento crescente de renovação e cansaço com o descaso do atual governo do ‘tempo velho’ com a região, embora o atual governador tenha feito carreira política em Posse, principal cidade do Nordeste de Goiás.

Emocionado com a homenagem, Ronaldo Caiado garantiu lutar para garantir o incremento econômico da região. “Vamos fazer o que a vida toda foi prometido e que nunca fizeram. Por exemplo, vamos direcionar uma alíquota diferencial de ICMS [Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços] e dos fundos constitucionais para reduzirmos as desigualdades regionais e garantirmos o progresso dessa região”, frisou.

O democrata também fez questão de ressaltar o protagonismo de Iso Moreira, ex-prefeito de Simolândia, na região Nordeste, e um dos parlamentares que abriu mão da composição da base aliada para acreditar no projeto de Ronaldo Caiado e Wilder Morais.

“A região Nordeste conta com um deputado competente, preparado para defender os interesses desta região e de Goiás, e preciso que ele continue na Assembleia Legislativa para nos ajudar já esse ano a iniciar o processo de mudança que estamos divulgando em todos os cantos do estado”, reiterou.

Depois da recepção, Ronaldo Caiado e Wilder Morais seguiram para a fazenda Furna Grande, prestigiar o início da 10ª Cavalgada do Corrente, que passou pelas cidades de Buritinópolis, Simolândia e Alvorada do Norte. Os senadores cumprimentaram a organização do evento, que foi iniciado em 2009 por Marcelo Guimarães e Júnior Alexandrino, ambos falecidos.

Ronaldo Caiado demonstrou satisfação ao ser interpelado pelo pai de Marcelo, que contou ter sido colega de faculdade de Engenharia do primo do senador e ex-governador de Goiás (1971-1975), Leonino Caiado. Foi no governo de Leonino, aliás, que Goiás ganhou suas principais praças esportivas: o Estádio Serra Dourada e o Autódromo, ambos em Goiânia.

Cavalgada

De acordo com a viúva de Alexandrino, Ângela Santos, a cavalgada começou despretensiosamente, mas que ganhou corpo e simpatia da população e hoje é um dos principais eventos culturais da região, e que atraiu 1,7 mil cavaleiros somente nesta edição.

“O Marcelo e o Júnior tiveram a ideia de criar a Cavalgada para entreter os filhos de cada um, que ficavam entediados na cidade no mês de junho. Com o tempo, o número de cavaleiros cresceu e, mesmo com a morte dos dois, a essência do evento continuou viva e hoje a segunda geração mantém essa Cavalgada de pé, trazendo orgulho para os pais e para a região”, asseverou.

Ângela também agradeceu a presença dos senadores, que em sua visão, deram um brilho especial à cavalgada, que completou 10 anos. “É uma honra para nós receber dois senadores do porte deles e, melhor ainda, participarem conosco desse evento.

Devidamente montado em uma mula, Ronaldo Caiado voltou a demonstrar seu apreço pela tradição das cavalgadas, que cultivou desde criança através de seus familiares. “A cavalgada é uma tradição nossa e faço questão de prestigiar o maior número possível delas. É um prazer imenso estar nesta cavalgada, especialmente pela história e emoção nela contidas”, pontuou.

Reuniões

Entre uma agenda e outra, Ronaldo Caiado e Wilder Morais atenderam lideranças dos municípios da região Nordeste de Goiás. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes e filiados a partidos políticos aliados ou não fizeram questão de dialogarem com os senadores para a discussão do cenário político local e regional.

Cerca de cem pessoas deixaram suas casas para se encontrarem com os democratas. Em comum, pediram que os democratas tenham atenção especial com a região e suas cidades e teceram duras críticas ao programa Goiás na Frente, que já não está pagando dentro do prazo os projetos por ele financiados.

Apoios

Cansadas de esperar atenção do governo estadual às demandas de suas cidades, as prefeitas /Ana Paula Dourado (Buritinópolis) e Iolanda Santos (Alvorada do Norte), ainda filiadas ao PSDB, romperam com José Eliton e seu grupo político para aderir ao projeto “Unidos para mudar Goiás”, capitaneados por Ronaldo Caiado e Wilder Morais.

Sem medo de possíveis consequências pelo apoio, Ana Paula destaca a trajetória pessoal e política de Ronaldo Caiado. Ela também lembrou que Wilder Morais a apoiou na eleição municipal de 2016, embora, à época, o senador fosse presidente estadual do PP.

“Estamos vestindo esta camisa a pedido do Iso e confiamos em seu trabalho e estamos à disposição para colaborar para que o senhor comece a mudar Goiás e traga a esperança de dias melhores para esta região, que hoje fica de pires na mão ”, elogiou.

Satisfeito com o novo apoio, Ronaldo Caiado assegurou que o gesto da prefeita será valorizado e retribuído caso ele venha a ocupar o Palácio das Esmeraldas a partir de 1º de janeiro de 2019. “Você, minha amiga, teve coragem de enfrentar a pressão do governo estadual para nos apoiar e tenha certeza que vamos saber retribuir”.

Por sua vez, Wilder Morais já prometeu destinar emendas para a cidade, como retribuição ao apoio da prefeita. “A senhora, como outros prefeitos e prefeitas de cidades pequenas, sofrem com a falta de verbas e eu vou destinar R$ 250 mil para custeio, que vão estar disponíveis na conta da prefeita no próximo ano”, assegurou.

Anfitrião da visita, o deputado Iso Moreira não poupou elogios aos senadores democratas, cuja postura moral e ética, em sua visão, foram determinantes para que rompesse com o projeto político do ‘tempo novo’.

“Ronaldo Caiado e Wilder Morais são pessoas decentes e possuem um compromisso de virar a página para que a gente possa trazer avanços para a nossa região, que há tanto tempo clama por emprego, saúde, educação. É para mudarmos essa realidade que hoje estou com eles, rumo à vitória”, completou.