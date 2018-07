Prefeitura revitaliza praças e prédios públicos no aniversário de Campinas

Em celebração aos 208 anos de Campinas, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende transferiu em ato simbólico a sede do executivo municipal para o bairro mais antigo da capital. O gabinete do prefeito ficou instalado no tradicional Colégio Santa Clara, onde despachou junto com os secretários.

Durante a cerimônia, Iris Rezende fez questão de lembrar a importância de Campinas para os goianienses e o quanto essa, que já foi uma próspera cidade do centro-sul goiano antes da transferência da Capital, representou e representa.

“O desenvolvimento de Goiânia não pode violentar a história de Campinas. Por isso, tenho que ter responsabilidade e cuidado nas intervenções e mudanças nesse setor histórico e tão importante para a Capital”, disse.

O prefeito destacou ainda que a gestão estuda um projeto que transformará o bairro num importante centro turístico e comercial, definindo avenidas específicas para cada segmento, fornecendo subsídios e projetando Campinas como referência para todo Brasil. “Sempre preservando a história de Campinas”, pontuou.

Outro ponto que marcou o aniversário do bairro foi a criação da ala pediátrica no Cais de Campinas, com capacidade para atender 300 crianças por dia e aplicar 11 mil vacina por mês. A unidade foi totalmente revitalizada e entregue à população.

Ações de limpeza urbana e seis praças foram revitalizadas com o trabalho da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), além da operação tapa-buracos, limpeza de bueiros e recuperação de sinalização, executadas pelas secretarias municipais de Infraestrutura e de Trânsito.