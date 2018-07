Ex-ministro Flávio Peixoto assume Seduce a convite de José Eliton

O Governador José Eliton anunciou em suas redes, nesta terça-feira (10) o convite ao ex-ministro Flávio Peixoto para assumir a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

“É com muita satisfação que comunico o convite que fiz para que o ex-ministro Flávio Peixoto assuma a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Formado em economia pela Universidade de São Francisco (EUA) e mestre em planejamento pela Universidade de Reading (Inglaterra), Flávio Peixoto foi professor e chefe do Instituto de Ciências Humanas e Letras da UFG, ministro do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, desempenhando com muita eficiência várias missões estratégicas nos governos federal e de Goiás.

Temos a plena convicção de que Flávio Peixoto não só manterá as conquistas que alcançamos nos últimos anos na educação pública do Estado, uma das melhores do País segundo avaliação do Ministério da Educação, como nos ajudará no avanço de programas recém-implantados pelo governo para a área educacional pública de Goiás.”