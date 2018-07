Marconi e José Eliton cumprem 87% das promessas de campanha, afirma levantamento do G1

Portal de notícias mostra que, dos 44 compromissos firmados na eleição, 64% foram cumpridos totalmente, 23% foram cumpridas em parte e 13 estão em fase de projeto

Com resultado, Goiás foi o segundo Estado do País que mais cumpriu promessas firmadas na eleição de 2014

Os governadores Marconi Perillo e José Eliton, ambos do PSDB, já cumpriram 87% das promessas feitas ao eleitor na campanha de 2014, mostra levantamento feito pelo portal de notícias G1 nos 26 Estados e no Distrito Federal. Com o resultado, o Governo de Goiás foi o segundo que mais cumpriu promessas feitas durante a campanha de 2014, segundo o portal.

Publicado nesta segunda-feira (9/7), o portal apurou os compromissos feitos por todos os candidatos a governador naquele ano e avaliou o quanto cada um dos eleitos havia executado até o fim de junho de 2018. De acordo com o levantamento, das 44 promessas feitas pelo então candidato à reeleição Marconi Perillo, 28 já estavam totalmente cumpridas até o final de junho, o equivalente a 64%. Outros 23% estavam em andamento, o que resulta em 87% de metas executadas total ou parcialmente. Apenas 13% se encontram em fase de projeto.

Veja aqui o andamento dos compromissos de governo: http://especiais.g1.globo.com/goias/2015/as-promessas-de-perillo/. Segundo o G1, Goiás ficou a apenas 1 ponto porcentual do Governo do Maranhão, que atingiu 65% de promessas cumpridas – uma alta de 6 pontos porcentuais em relação ao último ranking, elaborado pelo portal no final de 2017. Porém, em números absolutos, o governo goiano supera o maranhense, com 28 compromissos totalmente executados, contra 24 do estado nordestino.

Entre os compromissos da campanha de 2014 concluídos e citados pelo portal estão a construção de anéis viários, trevos e pontes, a ampliação da Universidade Estadual de Goiás (UEG), a universalização do abastecimento de água tratada, a redução do número de acidentes, o incremento do contingente policial e a implantação do programa Segurança Junto de Você.

O G1 também destaca a criação dos Parques Estaduais Criativos, a expansão do Programa Casa Legal, a ampliação do número de estudantes beneficiados com a Bolsa Universitária e a expansão do número de idosos que recebem o Renda Cidadã. O levantamento cita, ainda, o avanço na contratação de Organizações Sociais e de novas Parcerias Público-Privadas, a criação do Observatório da Igualdade e do Programa de Atração de Investimentos, entre outros.

Em relação às promessas em andamento, o G1 lista o Programa Economia Produtiva e Solidária, o monitoramento do tráfego nas rodovias estaduais, o Programa Esporte Junto de Você e a inauguração do Centro de Excelência do Esporte. O portal de notícias ressalta que as políticas de combate ao déficit habitacional, a construção de novas unidades de saúde e de Centros de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeqs) são outras ações do Governo de Goiás em andamento.