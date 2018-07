Sindicato do Comércio Atacadista arrecada leite para o CEVAM durante palestra

Explanação terá como tema atendimento ao cliente e será feita pelo Master Coach Elias Elija’h

Nesta quarta-feira (11), o Sindicato do Comércio Atacadista no Estado de Goiás (Sinat-GO) promoverá a palestra “Técnicas de Excelência no Atendimento”. Indicado para profissionais de todas as áreas, o evento será realizado das 19 às 21 horas, na sala de reunião do Sinat-GO, que fica na Rua 90 nº 404, no Setor Sul.

O palestrante será o Master Coach Trainner pela European Coaching Association, Elias Elija’h. Ele é graduado em Gestão de Pessoas e pós-graduado em Marketing e Planejamento Estratégico e em Gestão de Vendas Complexas. Elija’h trabalha há mais de 20 anos com treinamentos corporativos e possui ainda curso de Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG).

O objetivo da palestra é apresentar aos participantes conhecimentos técnicos com foco na qualidade do atendimento ao público e sua relação com os processos de melhoria e manutenção da qualidade dos produtos e serviços. Os assuntos a serem abordados são visão do consumidor no atendimento humanizado, aspectos comportamentais para o bom atendimento, análise pessoal e empresarial na qualidade do atendimento e técnicas de comunicação.

Para participar, é necessário se inscrever pelo site www.sinat.com.br e doar um litro de leite. As doações serão encaminhadas para o Centro de Valorização da Mulher (CEVAM). Para obter mais informações, entre em contato com o Sinat-GO pelo telefone (62) 3281-2033.