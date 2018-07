Governo de Goiás atinge 97% de cumprimento do Plano de Governo

“A execução do Plano de Governo 2014-2018 mostra o nosso compromisso com as metas e demandas pactuadas com a população”, afirma José Eliton

O Governo de Goiás atingiu 97,53% de metas cumpridas e andamento do Plano de Governo. O balanço foi realizado nesta quarta-feira (11/7), em reunião do governador José Eliton com o secretariado, no Palácio Pedro Ludovico. O índice, que é acompanhado pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), leva em conta 202 diretrizes apresentadas à população em 2014. “A execução do Plano de Governo 2014-2018 mostra o nosso compromisso com as metas e demandas pactuadas com a população”, afirma o governador.

O balanço demonstra que, das 202 metas traçadas há quatro anos, 71,29% já estão completamente concluídas. Outras 26,24% estão em andamento e 2,48% ainda não foram concluídas, restando quase seis meses para o encerramento do mandato, que é de quatro anos.

Durante a reunião, o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, destacou realizações. Entre elas, foram citadas as construções do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), da Ponte do Rio Cocalinho (na divisa com o Mato Grosso), do viaduto e duplicação da GO-080, a iluminação da GO-020 e as inaugurações do Centro de Excelência em Esporte e do Parque Marcos Veiga Jardim, ao lado do Autódromo de Goiânia.

Cada órgão também fez a demonstração detalhada da execução do Plano de Governo. A Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), por exemplo, concluiu 79% das metas. Outros 21% estão em andamento. Os destaques foram as construções de anéis viários, trevos e pontes.

No âmbito da habitação, 100% dos objetivos traçados em 2014 foram atingidos. A Agência Goiana de Habitação (Agehab) construiu, desde então, 12.786 unidades habitacionais, além de realizar melhorias nas moradias de 22 mil famílias e liberar recursos para reformas e construção de creches, praças e quadras esportivas.

Na Saúde, além da entrega do Credeq de Aparecida de Goiânia, o balanço demonstrou que as obras da unidade de Goianésia e Quirinópolis estão em estágio avançado. Também estão em fase final de construção os hospitais de Águas Lindas e Uruaçu e as Unidades de Saúde Especializadas (USEs) de Goianésia, Quirinópolis, Cidade de Goiás e São Luís de Montes Belos.

Outra pasta que atingiu porcentual elevado de execução do Plano de Governo é a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), com 83% de metas concluídas e 17% em andamento. Entre as principais realizações da área, estão a conclusão de 23 escolas – outras 40 estão em construção.

A Segurança Pública também atingiu as metas do Plano de Governo, com a realização de concursos públicos que possibilitaram o ingresso de 3.850 novos profissionais nas forças policiais (outras 2.850 vagas estão com certame em andamento), funcionamento da Escola Superior da Polícia Civil e criação da Universidade da Polícia Militar e de 26 novos Colégios Militares, entre outros.

Em relação às áreas com projetos em andamento, o governador José Eliton determinou que as equipes se empenhem na conclusão. “Esse balanço do Plano de Governo tem uma grande amplitude e nos mostra um porcentual de execução extraordinário”, resumiu.