“Nossos adversários representam mais do mesmo”, afirma Daniel Vilela

O deputado federal Daniel Vilela concedeu entrevista nesta segunda-feira (9) ao Programa Paulo Beringhs, onde falou sobre sua motivação para sair como pré-candidato ao governo Goiás. “Sou pré-candidato porque não acredito nos nomes até aqui apresentados e nem na capacidade de mudarem nosso Estado. Nossos concorrentes até hoje não conseguiram apresentar nada do que pensam sobre Goiás e compartilham da mesma origem e das mesmas práticas políticas”, afirmou.

O deputado lembrou que o ex-governador José Eliton é fruto da aliança entre o ex-governador Marconi Perillo e o senador Ronaldo Caiado, em acordo selado pelos dois nas eleições de 2010, quando Caiado indicou Eliton para vice de Marconi. “A verdade é que o senador Caiado é o padrinho político do atual governador. São farinha do mesmo saco”, concluiu.

O pré-candidato contou que vem observando o cenário político nos últimos anos e que a insatisfação dos goianos com a administração pública e com o modo de muitos fazerem política está aumentando, deixando claro um sentimento de renovação das práticas políticas atrasadas e a necessidade de se ter responsabilidade na gestão pública.

“Sempre me pautei pela responsabilidade. O que o brasileiro – e principalmente o goiano – não pode fazer é deixar se enganar por quem defende a política do quanto pior, melhor; por aqueles que querem ver o país na lona para posar como moralistas e salvadores da pátria. Não existe salvador da pátria, o que existe é trabalho e capacidade.” Para Daniel, Goiás precisa de “representantes políticos equilibrados, serenos, que tenham preparo e adotem a política da responsabilidade ao lado de pessoas capacitadas”.

O emedebista contou que vem trabalhando com dezenas de especialistas de diversas áreas, reunidos por meio de grupos temáticos, que desde o início do ano se reúnem frequentemente para discutir o plano de governo mais adequado para o futuro de Goiás. “Eu me apresento para a disputa porque tenho a condição de executar um projeto que gere perspectiva de futuro para o nosso Estado, tendo conosco uma equipe montada levando em consideração o preparo e o mérito.”

Propostas

Daniel afirma que a transformação do Estado passa por uma mudança de mentalidade, de menos personalismo e menos pirotecnia, para o foco no atendimento ao cidadão. “Queremos um Estado que atenda à população a toda hora, com serviços de qualidade em todas as áreas.”

Daniel citou uma de suas propostas, de informatizar a área da saúde e fazer com que o cidadão que precise de um atendimento de qualidade possa ter acesso o mais perto de sua casa e na hora em que tiver necessidade. “Ninguém escolhe a hora de ficar doente. O mundo hoje oferece ferramentas tecnológicas acessíveis que podem agilizar e melhorar muito o acesso aos serviços de saúde, evitando peregrinações desnecessárias. Com um banco de dados completo sobre o paciente disponível para qualquer médico, também teremos maior assertividade nos diagnósticos e isto gera uma redução de custos para o setor público. Este é um exemplo do que é a política focada na eficiência”, diz Daniel.