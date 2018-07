Ronaldo Caiado destina R$ 4,8 milhões em emendas nos últimos dois meses

Prefeitos de 25 municípios goianos foram contemplados com emendas propostas pelo senador Ronaldo Caiado (Democratas) ao Orçamento Geral da União, pagas a partir de junho pelos Ministérios da Saúde e Cidades. Ao todo, foram destinados R$ 4.785.738,15, montante que já está sendo pago ou aguarda a regularização de documentação por parte das prefeituras beneficiadas.

A aquisição de equipamentos hospitalares para unidades municipais de saúde foi a principal demanda atendida pela verba, atingindo 20 dos 25 municípios, seguida de pavimentação asfáltica e outros equipamentos, além da reforma da unidade hospitalar da Vila São Cottolengo em Trindade, região Metropolitana de Goiânia.

Com isso, o senador democrata colabora para o desenvolvimento das cidades beneficiadas, ajudando a reduzir as dificuldades enfrentadas pelos prefeitos, devido à crise econômica que ainda assola o Brasil, fruto das decisões irresponsáveis dos governos do PT.

Médico há mais de 40 anos, Ronaldo Caiado atesta na própria atuação parlamentar seu compromisso em melhorar a saúde pública no Brasil, especialmente quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Acompanho há anos as angústias da população, que clama com razão por um serviço de qualidade, que se cansa das filas e das sistemáticas sabotagens praticadas por maus agentes públicos. Como médico que sou, a saúde sempre foi a minha principal bandeira no Congresso e é especialmente nesta área que tenho conseguido atender as demandas dos prefeitos”, ressaltou.

“Ao mesmo tempo, entendo o sofrimento dos prefeitos em realizar investimentos e fechar as contas com verbas cada vez mais escassas. Por isso tenho buscado auxiliar as prefeituras, independente de cores partidárias, em suas solicitações”, completou.

Agradecimento

Prefeito de Britânia, Marconi Pimenta (Democratas) agradeceu o empenho e o carinho de Caiado com a cidade. “O senador Ronaldo Caiado é parceiro de primeira hora de Britânia e conhece as dificuldades que estamos enfrentando, especialmente nesse contexto de crise econômica. Tenho muito respeito e gratidão pela figura séria e comprometida com a boa política de Ronaldo Caiado”, pontuou.

Jaime Ricardo (Democratas), de Ouro Verde, destaca o perfil municipalista do líder do Democratas no Senado Federal. “Ronaldo Caiado sempre abriu espaço para entender e ajudar os prefeitos a sanar os obstáculos. Não tenho palavras para agradecer a iniciativa dele”, afirmou.

“Ronaldo Caiado tem sido um grande parceiro em diversas áreas, especialmente na saúde, demanda sempre cobrada por nossa população. Esses recursos são uma contrapartida do respeito dele com a nossa cidade”, assinalou Ernesto Roller (MDB), prefeito de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.