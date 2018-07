TRE multa Serpes por pesquisa irregular

Instituto desrespeitou prazos determinados pelo TSE e ainda anulou parte do levantamento, deixando todos os percentuais sob suspeição

Em decisão assinada nesta terça-feira (10) pelo juiz José Proto de Oliveira, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) multou em R$ 69 mil o Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda. por irregularidades em pesquisa divulgada no dia 10 de junho em um jornal de grande circulação.

O magistrado acatou representação eleitoral protocolada pelo MDB que questionou a data de divulgação da pesquisa fora do prazo permitido por lei: são necessários, no mínimo, cinco dias para publicação após o devido registro no TRE, conforme Resolução 23.549/2017 do TSE.

O próprio Serpes, em comunicado oficial enviado à imprensa no dia 11 de junho, reconheceu erros e anulou, “por questões técnicas”, parte da pesquisa. Segundo a empresa, teriam ocorrido problemas com o coletor eletrônico utilizado para registro dos dados.

O pré-candidato ao Senado pelo MDB, Agenor Mariano, que havia solicitado ao TRE acesso aos questionários da referida pesquisa, lembrou que todo o material ficou sob suspeição depois da anulação de parte dela feita pelo próprio Serpes.