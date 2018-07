Exposição “Beatlemania Experience” em Goiânia  

O Passeio das Águas Shopping irá mergulhar no mundo mágico dos Beatles a partir do dia 13 de junho trazendo, pela primeira vez para Goiânia, a exposição Beatlemania Experience. A mostra, a maior já montada no Brasil, reúne objetos oficiais, figurinos e cenários da história da banda inglesa para levar os visitantes a uma verdadeira viagem no tempo.

Dos rapazes sonhadores de Liverpool à uma das lendas da música mundial e ícone de várias gerações, a trajetória de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr poderá ser conferida de perto na montagem, que proporciona uma imersão total nos momentos mais importantes da biografia da banda.

A Beatlemania Experience é dividida em alas temáticas, que recriam momentos decisivos da história do grupo. O público poderá conferir de pertinho réplicas de roupas, instrumentos de época, memorabilia(fatos ou coisas que suscitam memórias), capas de revistas e jornais, fotos inéditas, filmes e vídeos. Um dos pontos altos são as atrações que utilizam a realidade virtual. Com elas, o público poderá reviver momentos únicos, como o lendário show dos Beatles de 1965 no Shea Stadium, em Nova York, e embarcar no Trem da Hard Days Night para fazer uma viagem entre Liverpool e Londres.

E as surpresas não param por aí. Os espectadores poderão entrar no famoso Submarino e atravessar mares imaginários; conhecer o The Cavern Club, local onde os Beatles tocaram por mais de 200 vezes antes estouro mundial, das apresentações na TV e das turnês.

“A exposição Beatlemania Experience nos leva a uma viagem no tempo, nos permitindo conhecer mais de perto detalhes da trajetória da banda mais aclamada na história da música. A recriação dos ambientes que fizeram parte da vida do grupo é uma atração que vai emocionar o público. Sem dúvida, uma programação para a toda a família vivenciar momentos inesquecíveis”, afirma a gerente de marketing do Passeio das Águas Shopping, Isa Lucena.

Os ingressos custam R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 a meia-entrada, e podem ser adquiridos no site www.eventim.com.br, na loja ou na bilheteria montadas no espaço da exposição, próximo a Zara. A mostra ainda terá promoções especiais: meia-entrada para grupos acima de 03 pessoas ou para clientes com apresentação de nota de compra de valor acima de R$ 40,00 de qualquer loja do Passeio das Águas Shopping.

Os beatlemaníacos ainda poderão aproveitar para levar para casa lembranças das banda. O mix de produtos oficiais inclui camisetas, chaveiros, bottons, mochilas, almofadas, estojos escolares, canecas, quadros e quebra-cabeças de até duas mil peças.

O evento é produzido pela Let It Be, em parceria com a GettyImages eo Passeio das Águas Shopping.

Serviço

Beatlemania Experience no Passeio das Águas Shopping

Data: De 13 de Julho a 12 de Agosto

Horário: De Quarta a Sábado – das 14h às 22h e Domingo, das 14h às 21h

Ingressos: RS 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Local: Próximo a Zara

À venda pelo site www.eventim.com.br, na loja ou na bilheteria do evento.

Classificação etária: livre