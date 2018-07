José Eliton ressalta cumprimento das metas dos programas da administração estadual

Governador informa que Goiás já cumpriu mais de 87% da metas previstas no plano de governo e caminha para atingir o percentual de 100% até o final do ano

O governador José Eliton reuniu, hoje de manhã, na Sala de Situação do 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, secretários, presidentes de agência e auxiliares da alta administração pública para avaliar o desempenho das metas pactuadas no âmbito dos programas Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), Goiás na Frente, bem como o índice de cumprimento das diretrizes previstas no plano de governo.

Com os auxiliares, o governador comemorou o dado de que o governo já cumpriu mais de 87% da metas previstas no plano de governo e caminha para atingir o percentual de 100% até o final da atual gestão. “Este é o exemplo que Goiás dá para o Brasil, ao apresentar uma agenda factível, mostrando que o tempo das promessas fáceis vai se esvaindo”, disse o governador, ao enfatizar que o programa Goiás na Frente, por exemplo, “é um case de sucesso”, que serve de referência para outras unidades da Federação.

A reunião serviu para monitoramento do desempenho e execução dos principais programas no âmbito das diversas pastas administrativas do Estado. Cada representante de órgão da administração direta e indireta teve a oportunidade de apresentar o percentual de metas pactuadas e metas cumpridas, bem como prestar contas a respeito de eventuais gargalos, como atraso ou paralisações de obras, avanço ou não cumprimento de prazos para execução de programas.

No geral, a avaliação foi considerada pelos auxiliares como extremamente positiva, em função do elevado índice de cumprimento do plano de governo. Na visão geral das diretrizes de governo, a conclusão foi de que o governo estadual atingiu o percentual de 97,53% de cumprimento: 71% inteiramente cumpridas, 26% em andamento e apenas 2,48% não cumpridas ainda.

De forma didática, o governador apresentou no final de sua fala os encaminhamentos que serão tomados, a partir da reunião, com destaque para a determinação que a Secretaria da Fazenda (Sefaz) liquide todas as demandas financeiras, no âmbito dos programas Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), Goiás na Frente e Plano de Governo.

Ao final, o chefe do Gabinete de Gestão da Governadoria, Jardel Sebba, um dos que falaram na reunião, assinalou que o governador José Eliton não apenas manteve os avanços que marcaram os governos de Marconi Perillo, como também os ampliou. “Nós estamos fazendo um governo maravilhoso”, disse, observando que Goiás está entre os primeiros colocados no país quanto ao cumprimento das metas pactuadas em 2014 com a população do Estado.