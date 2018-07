Kátia quer parceria com empresários para promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Goiás

Pré-candidata visitou Federação do Comércio e ressaltou a importância de uma parceria para a ampliação da qualificação profissional e fomentar a economia local

A professora Kátia Maria quer contar com a colaboração da Federação do Comércio do Estado de Goiás e do setor produtivo para a construção de um projeto de desenvolvimento socioeconômico sustentável no Estado. A pré-candidata ao Governo de Goiás acredita que a sua visão de desenvolvimento local, aliada a experiência dos empresários na área econômica possibilita parcerias com o governo. “Queremos ter uma relação harmônica, construtiva e propositiva para desenvolver parcerias que promovam o desenvolvimento de acordo com as necessidades de cada região. Nosso programa será pautado pela distribuição de renda e isso só acontece se o setor produtivo também estiver forte”, afirmou Kátia Maria.

Em visita a visita a Fecomércio, na semana passada, Kátia Maria parabenizou a nova diretoria na pessoa do Presidente Marcelo Baiochi e do presidente em exercício, Ademildo Godoy, e ressaltou a importância da entidade na qualificação profissional. “Reconhecemos a importância estratégica das entidades do Sistema S (SENAC e SESC), administradas pela Federação, para o desenvolvimento de Goiás. Há décadas essas entidades contribuem a educação e formação profissional dos trabalhadores do comércio e serviços”, disse Kátia.

Fecomércio

A Federação do Comércio do Estado de Goiás tem 70 anos de existência e pertencente ao Sistema Confederativo Nacional do Comércio. A entidade congrega 27 sindicatos do comércio atacadista, varejista, armazenador e de turismo. O atual Presidente é o empresário Marcelo Baiocchi, eleito no último mês de maio, com mandato até 2022.

A entidade é responsável pela administração, em âmbito estadual, do Serviço Social do Comércio (SESC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), que fazem parte do sistema S. O Senac promove a educação profissional em diversas modalidades, como cursos técnicos, graduação e conta com 18 unidades educacionais em Goiás. Já o SESC é voltado para a da qualidade de vida dos trabalhadores e atua na área de educação, saúde, cultura, esporte e lazer.

A pré-candidata acredita que o Governo possa desenvolver uma parceria com a Fecomércio. “Queremos ampliar a qualificação profissional em Goiás através de uma parceria com a Federação. Vamos levar em consideração as necessidades locais para ampliarmos a formação e promovermos a emancipação cidadã dos trabalhadores”, contou Kátia Maria.