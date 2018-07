Lúcia Vânia garante recursos para construção escolas e creches em Goiás

Escolas serão construídas em Chapadão, Santa Fé e Bom Jesus de Goiás e, quando concluídas, vão gerar mais de 2 mil vagas. Os municípios de Rio Verde e Itapaci foram contemplados com creches

A senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) destinou mais de R$ 11 milhões para a construção de três escolas nos municípios de Chapadão do Céu, Santa Fé e Bom Jesus de Goiás. Cada unidade vai abrir mais de 700 vagas para o ensino fundamental. O recurso já foi empenhado pelo Ministério da Educação. A senadora goiana, que é presidente da Comissão de Educação do Senado, tem trabalhado para a garantia de vagas no ensino público e para o fortalecimento da educação em Goiás. “Precisamos voltar nossas atenções para o investimento na qualidade do ensino e na produção do conhecimento”, disse Lúcia Vânia.

Os projetos foram cadastrados no Plano de Ações Articuladas (PAR). Cada unidade terá 12 salas de aula e modernas instalações com quadra poliesportiva, pátio, bloco administrativo, garantindo a melhoria do ensino público municipal nas três cidades.

Lúcia Vânia é uma senadora que sempre atendeu às necessidades dos municípios goianos. A parlamentar está em constantes visitas aos municípios, dialogando com gestores locais para auxiliar nas áreas que os municípios mais precisam.

“Foi uma série de audiências no Ministério da Educação e no FNDE para garantir a construção das três escolas nos municípios goianos. Como presidente da Comissão de Educação do Senado, acredito que só por meio da educação podemos garantir o futuro que queremos para os nossos jovens e para as nossas crianças”, afirmou a senadora.

Creches

Para Itapaci, a senadora destinou R$ 2,3 milhões para a construção de uma creche no Residencial Flamboyant. Lúcia Vânia também reformulou três creches no município de Rio Verde, em Laranjeiras, Nilson Veloso e Moreira Ataídes – totalizando R$ 7.121.254,71.