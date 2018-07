Novo site da Segov entra no ar

Entrou no ar na última segunda-feira, 09 de julho, o novo site da Secretaria de Governo (www.segov.go.gov.br). Desenvolvido pela Gerência de Governo Eletrônico da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) e em parceria com a Comunicação Setorial da Segov, o novo site contará com mais ferramentas de acessibilidade, design mais limpo, objetivando facilitar a consulta das informações, e terá estrutura compatível com as mais recentes tecnologias e plataformas de comunicação da web.

“Ao conceber os novos sites institucionais do governo, pensamos primeiramente na acessibilidade do cidadão e na facilidade de acesso. O site da Segov, assim como os demais que serão desenvolvidos, serão mais fáceis de navegar, mais limpos, com uma nova identidade visual, de modo a favorecer ao usuário o acesso às informações”, explica Iduardo Donizet Gomes, desenvolvedor e analista de negócios da Segplan.

A Comunicação Setorial da Secretaria de Governo, coordenada pela servidora Flávia Lelis, aperfeiçoou o conteúdo do novo site, elegendo temas prioritários para o cidadão, tendo como base número de acessos e cliques conforme relatórios do Google Analytics. Também ajustou o visual e conteúdo, em consonância com a lei eleitoral n° 9.504/1997.

“A partir do dia 07 de julho, e em função do período eleitoral, temos a orientação de suspender todas as redes sociais de Governo. E, pensando nisso, investiremos mais na comunicação via site institucional”, explica Lelis.

Para os servidores, que trabalham com os sites e os sistemas de intranet, também haverá mudanças. “Estamos trazendo mais ferramentas, recursos e segurança para os servidores que trabalham com os sistemas do governo. Há também melhorias na acessibilidade, os menus foram reorganizados e o visual foi remodelado. Especialmente na área da comunicação, os sites contarão agora com recursos mais eficientes e ampla integração às plataformas de comunicação e mídia”, detalha o desenvolvedor.

O primeiro site a ser lançado pela Gerência de Governo Eletrônico será o da Segov. Já estão em desenvolvimento o do Gabinete de Assuntos Internacionais e o do Instituto Mauro Borges (IMB). De acordo com a gerência, até o final do ano, 23 sites governamentais já estarão no ar, em pleno funcionamento.