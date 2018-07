Prefeito sanciona lei que cria o Pólo Industrial de Reciclagem da Construção Civil e Lavanderias

Com a criação do Pólo, empresas poderão fazer uso do biogás emitido pelo Aterro para aquecimento de caldeiras e outros usos elétricos

O Prefeito de Goiânia, Iris Rezende, sanciona nesta quinta-feira, 12, lei que Institui o Pólo Industrial do Ramo de Reciclagem de Resíduos Sólidos e da Construção Civil e de Lavanderias Industriais e Hospitalares de Goiânia. O ato será realizado às 16 horas, no 6º andar do Paço Municipal, e contará com a participação de representantes das áreas de construção civil e de lavanderias instaladas na cidade de Goiânia.

A criação do pólo, localizado no entorno do Aterro Sanitário da Capital, vem para regulamentar a normativa apresentada pelo Plano Diretor de Goiânia, propiciando a concentração, em uma mesma área, de empresas relacionadas à reciclagem de resíduos sólidos da construção civil e de lavanderias industriais e hospitalares. Com a criação do pólo será possível a instalação de um sistema de tratamento dos efluentes, com o aproveitamento energético do biogás com uso para aquecimento das caldeiras do Pólo de Lavanderias e ainda para outros usos elétricos.

O pólo de resíduos da construção civil e de lavanderias é também uma das etapas de recuperação do Aterro de Goiânia, que passará também pela relocação da rede de alta tensão elétrica para o entorno, sobre o eixo do sistema viário. Essas ações permitirão a recuperação e a ampliação do aterro, o que garantirá a devida proteção do solo e das águas superficiais e subterrâneas.

A lei, de autoria do Poder Executivo e aprovada em junho pela Câmara de Goiânia, é fruto de uma parceria realizada entre a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), com representantes dos segmentos e contou, também, com a colaboração da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg).