Projetos de inovação poderão ser financiados com juros competitivos; R$ 8 milhões estão disponíveis no Tocantins

Divulgação da linha de crédito Inovacred e análise das propostas serão feitas por meio da parceria entre FIETO e Agência de Fomento que assinaram termo de cooperação nesta quarta.

Projetos voltados à inovação de produtos, processos e serviços ganharam incentivo para seu desenvolvimento no Tocantins por meio da Inovacred e Inovacred Expresso, linhas de crédito que disponibilizam R$ 8 milhões em recursos para empresas de micro, pequeno e grande porte com juros competitivos entre 6% a pouco mais de 9% ao ano. O benefício será divulgado e o acesso facilitado aos empreendedores do estado por meio da parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e Governo do Estado / Agência de Fomento que assinaram termo de cooperação com este fim nesta quarta-feira, 11/07, no Palácio Araguaia em Palmas.

A assinatura foi feita pelo presidente da FIETO, Roberto Pires, e o presidente da Agência de Fomento, Maurílio Ricardo Lima, em reunião com a presença de empresários, secretários de Governo, representantes classistas, de bancos e de instituições que estimulam a inovação como o Sebrae, Universidade Estadual do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins.

O recurso oferecido pela FINEP – Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa – é direcionado a empresas de todos os portes que desejam desenvolver pela primeira vez um produto, processo ou serviço inovador, o que será contemplado pelo Inovacred. Para empresas de micro e pequeno porte que já foram contempladas por editais de inovação, os colocaram em prática mas precisam de novo financiamento para dar continuidade ou aperfeiçoar o que foi implantado, a linha oferecida é a Inovacred Expresso.

O gerenciamento do recurso será feito pela Agência de Fomento que contará com a FIETO para disseminar estas condições aos empresários. Por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Federação, será realizada assessoria para a análise e acompanhamento das propostas e projetos dos empresários. A parceria, segundo o presidente Roberto Pires, é uma resposta aos anseios do segmento industrial em relação às dificuldades no acesso ao crédito e ainda uma continuidade do trabalho da Federação na promoção da inovação.

“A Federação realiza pesquisas com o empresário industrial desde 2006 e repetidamente são apontados como gargalos ao desenvolvimento o acesso ao crédito e os juros altos. Esse dado mostra a importância desta parceria, pois o recurso é oferecido de uma forma atrativa e, melhor ainda, voltado para inovação que é uma cultura que a FIETO vem trabalhando para despertar nas empresas”, avaliou o presidente Roberto Pires.

A importância de direcionar de forma assertiva os recursos foi ressaltada pelo presidente da Agência de Fomento, Maurílio Ricardo Lima. “Nós buscamos com esta parceria valorizar o setor produtivo da forma mais útil possível que é trazendo um financiamento direcionado para eles com condições e prazos diferenciados. São 8 milhões de reais que agora vão para as mãos certas: os empresários deste estado”, disse Lima.

Os juros e prazos de execução e carência variam de acordo com o porte das empresas e da linha de crédito escolhida. Mais informações sobre as condições do financiamento podem ser obtidas por meio do telefone (63) 3220-9803 da Agência de Fomento ou do Núcleo de Acesso ao Crédito da FIETO (63) 3229-5769.