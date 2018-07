Proposta de Marcos Abrão cria selo de consumo de água

O projeto de lei que prevê a implantação de selos de consumo de água em eletrodomésticos e aparelhos sanitários, de autoria do deputado federal Marcos Abrão (PPS), passou a tramitar na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada, a nova lei determina que os produtos sejam identificados e classificados de acordo com a quantidade de água que gastam em funcionamento.

“O mecanismo previsto em nossa proposta tem função semelhante à do selo Procell, que classifica o consumo de energia de eletrodomésticos e eletrônicos. Nós queremos que o consumidor seja informado quando procura por um produto, seja ele um chuveiro ou vaso sanitário, da quantidade de água que ele consome”, explica o deputado.

A proposta aguarda parecer da Comissão e segue para apreciação do plenário da casa. “É uma iniciativa que desperta e chama a atenção do consumidor para a necessidade de economia de um de nossos principais recursos. Estamos chegando em uma época onde o racionamento de água é imposto para a população de vários locais do país e é muito importante que as pessoas estejam mais conscientes para evitar a escassez e as crises hídricas”, pontuou Marcos Abrão.

A matéria já recebeu parecer favorável e aprovação da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, que ressaltou que a proposta estimula a fabricação de produtos com maior eficiência no consumo de água.