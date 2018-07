Sábado tem contação de história do livro ‘Lollipop – a vaquinha que queria voar’

A professora e escritora Alenilda Carvalho promoverá neste sábado (14), no Shopping Cerrado, contação de história sobre o livro infantil “Lollipop – a vaquinha que queria voar”, de sua autoria. A atividade, que é gratuita, terá início às 15 horas, no Teatrinho Cerrado, que fica no térreo, próximo às Lojas Americanas.

Lançada no final de maio com ilustrações de Mateus Carvalho, a obra aborda a superação e determinação para realizar sonhos, de forma lúdica e bem-humorada. O enredo traz uma vaquinha cor de rosa que desejava voar. Determinada a realizar seu sonho, ela sai em busca de alguém para ajudá-la, mesmo sem nenhum animal da fazenda acreditar nela.

Professora há cerca de 20 anos e pós-graduada em educação infantil, alfabetização e psicopedagogia, Alenilda conta que se inspirou nos seus alunos da alfabetização e da educação infantil para criar a narrativa. “Este livro foi pensado para motivar essas crianças a melhorarem sua autoestima e acreditarem que os sonhos são reais”, diz.

A escritora revela ainda que começou a contar e criar histórias para seus filhos e que, apesar de Lollipop ser seu primeiro livro publicado, existem outras três obras prontas para serem lançadas no próximo ano. Em agosto, Alenilda marcará presença na 4ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura, que será realizada em Brasília/DF, com Lollipop.

Voltada para crianças, especialmente em processo de alfabetização, a contação de história contará com cenário lúdico, fantasias e interação. Após o evento, o público poderá adquirir o livro pelo preço promocional de R$ 10 e garantir seu autógrafo. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.