Em Pontalina, Daniel Vilela mostra o resultado de seu trabalho para os municípios

Pré-candidato comprova que tem direcionado mais benefícios que o governo do Estado para muitos municípios e lembra que atual gestão não tem cumprido as promessas de investimentos feitas com o Goiás na Frente.

O pré-candidato a governador pelo MDB, deputado federal Daniel Vilela, disse na noite desta quinta-feira (12), em Pontalina, que o Estado não está conseguindo atender as necessidades da população goiana e nem as promessas de recursos feitas aos prefeitos. O parlamentar apresentou, durante reunião com lideranças da cidade, uma lista de emendas e recursos direcionados por ele para o município que soma R$ 7 milhões. “Nosso trabalho na Câmara dos Deputados está sendo mais relevante do que o do governo do Estado em muitos municípios”, afirma.

“A gente vê o pessoal do governo falando de Goiás na Frente pra cá, pra lá, mas não vê o recurso chegar aos municípios. Com a gente é diferente: Já pagamos R$ 3 milhões em emendas para saúde, educação e desenvolvimento de Pontalina. E tem outros R$ 4 milhões já garantidos. Isso é muito mais do que o governo prometeu e, como relatam muitos prefeitos, não cumpriu”, afirma Daniel Vilela.

Entre as obras custeadas com os recursos estão a construção de uma escola infantil, de uma quadra de esportes e de uma unidade de pronto atendimento em saúde. “Estamos fazendo investimentos em educação e ocupação das nossas crianças, para garantir que estejam focadas em atividades de desenvolvimento pessoal e comunitário, além de investir em saúde, hoje o maior gargalo do Estado”, afirma o pré-candidato.

Atuação

Daniel afirma que, “como o Estado não tem feito muito para resolver as demandas sociais, nós assumimos a responsabilidade e colaboramos com os recursos da União a que temos acesso”. O parlamentar diz que o trabalho que já é desenvolvido na Câmara terá alcance muito maior no governo do Estado. “Estamos andando nos municípios, prestando contas do nosso trabalho e falando sobre nossa proposta de fazer muito mais no governo do Estado.”

Daniel foi a Pontalina acompanhado dos pré-candidatos a senador Agenor Mariano e Pedro Chaves e do deputado estadual e pré-candidato à reeleição Paulo Cezar Martins. A comitiva foi recebida pelo ex-prefeito Edson Guimarães de Faria, por vereadores e demais lideranças políticas. À comitiva somou-se o pré-candidato a deputado estadual Cassius de Paula.

Projeto

Cassius foi filiado ao DEM, mas trocou o partido pelo MDB depois de constatar que o projeto liderado por Daniel Vilela é o que realmente representa uma proposta de mudança para Goiás: “Em julho do ano passado eu me filiei ao DEM e, vendo o que estava sendo discutido, resolvi sair em dezembro. Em janeiro conheci o Daniel e ali vi um projeto adequado ao que precisamos. O DEM só tinha proposta de poder, não tinha propostas para nosso Estado.”

Edson relembrou a história do MDB em Goiás, desde os mutirões do ex-governador e hoje prefeito de Goiânia, Iris Rezende, até o programa de alimentação de famílias carentes, idealizado e realizado pelo ex-governador Maguito Vilela. O anfitrião disse ter a convicção de que Daniel representará uma nova transformação para o Estado.

Pedro Chaves citou a rápida ascensão de Daniel como deputado federal. “Em seu primeiro mandato ele chegou à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, um feito que mostra sua capacidade de articulação e trabalho.” Paulo Cezar Martins lembrou da força do MDB e conclamou os aliados a espalharem a mensagem de renovação representada por Daniel Vilela.

Já Agenor Mariano lembrou que ele e Daniel foram vereadores junto, na legislatura eleita em 2008: “Conheço Daniel, conheço seu caráter e digo com convicção de que ele é o melhor para Goiás”. A comitiva também visitou a 42ª Exposição Agropecuária de Pontalina, andou pela festa conversando a população e assistiu à abertura do rodeio em touros.