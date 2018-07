Evento do PSB Goiás debate direito à informação e combate às fake news

Curso da Fundação João Mangabeira, ligada ao partido, apresentou a jovens estratégias para checar dados e ajudar a proteger a internet de notícias falsas

A Fundação João Mangabeira, do PSB Goiás, realizou nesta quinta-feira (12) um seminário para debater o direito à informação e o combate às fake news. O evento, dedicado a jovens, contou com a presença da senadora e presidente do partido em Goiás, Lúcia Vânia. “Para mim, como presidente da Comissão de Educação do Senado, é um prazer enorme ter essa interlocução com a juventude debatendo um tema tão importante e atual”, disse a senadora.

A juventude, movimentos sociais, lideranças do partido e estudantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o universo dos boatos que circulam pelas redes sociais e como combatê-los. Durante o curso, os professores ressaltaram a importância de debater o assunto, uma vez que as informações falsas geram desinformação. Desde a eleição presidencial dos Estados Unidos, o tema tem preocupado diversos países e vem sendo amplamente discutido pela opinião pública.

“Existe uma pressão para que o Congresso Nacional formule leis para aumentar a censura. Aqui no curso foi mostrado que a informação é a principal arma para combater as notícias falsas”, explicou a senadora.

O marco legal que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil, aprovado por unanimidade no Senado Federal nesta semana, também foi debatido no evento.

A Comissão de Educação do Senado já debateu a prevenção contra crimes cibernéticos e fake news. Segundo dados do Relatório da Segurança Digital, 97% das pessoas repassam notícias falsas sem conferir o conteúdo.