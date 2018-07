Fé na juventude

Kátia Maria participa do 5º Congresso da Pastoral da Juventude do Meio Popular e reforça seu compromisso com os jovens na transformação da sociedade

Fé, resistência e liberdade. Iluminados por esses princípios, os jovens receberam a professora Kátia Maria no 5º Congresso da Pastoral da Juventude do Meio Popular, nesta quarta-feira, na Paróquia Nossa Senhora da Terra, em Goiânia. O evento é uma congregação de jovens que compartilham a mística libertadora de Jesus Cristo e assumem o protagonismo na transformação da sociedade.

Durante o Congresso, Kátia Maria foi chamada para falar aos jovens e disse que acredita na juventude como instrumento de transformação da realidade social. “A juventude quer viver, quer mudança. Temos que garantir políticas públicas que possam oferecer oportunidades aos jovens na educação, esporte, cultura e capacitação profissional para ingressar ao mercado de trabalho”, afirmou Kátia.

Programação

Antenados ao contexto, os jovens da Pastoral do Meio Popular trouxeram uma programação afinada com o pensamento atual da Igreja Católica. Na encíclica “Laudato Si”, o Papa Francisco apresenta uma preocupação com a “Casa Comum” e traça uma relação entre os pobres e a fragilidade do nosso planeta. O tema do Congresso aborda o mesmo assunto, “Águas e Profecias: Luzes do Meio Popular Gerando Vidas”. E as plenárias trazem discussões sobre a questão da terra, dos povos tradicionais, da educação popular e a relação da fé com a política.

Uma das plenárias foi reservada para refletir sobre uma questão atual que normalmente é esquecida, o papel da mulher nas tradições cristãs. A assembléia traz para a discussão grandes exemplos de mulheres da Bíblia que são pouco estudadas, como a juíza e profetiza Débora, que liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã, e a rainha Ester que defendeu o povo de Deus.

A pré-candidata ao Governo de Goiás acredita que a Pastoral da Juventude do Meio Popular é uma forma dos jovens mais simples da cidade e do campo contribuírem com a participação da igreja na sociedade. “Através da Pastoral, estes jovens podem se engajar nos organismos intermediários para contribuírem com a transformação da sociedade à luz de Jesus Cristo, com fidelidade à classe oprimida”, lembrou Kátia Maria.

Evento

O Congresso da Pastoral da Juventude do Meio Popular ocorre até sexta-feira (12), na Paróquia Nossa Senhora da Terra, em Goiânia, com participação de jovens de 10 estados. O evento conta com plenárias de temas atuais que se relacionam à fé e a igreja católica, além de oficinas e atividades culturais e religiosas.