O Musical “Lá na Casa da Galinha Pintadinha” em Goiânia

A Galinha mais conhecida no planeta chega aos palcos do Clube Jaó no dia 14 de julho

A Galinha Pintadinha é uma das personagens mais conhecidas do público infantil e, além do seu sucesso televisivo e digital, chegou mais uma vez para fazer história fora da internet com a edição do musical que está conquistando a garotada. “Lá na Casa da Galinha Pintadinha” faz curta temporada, no dia 14 de julho, no Clube Jaó, junto com seus companheiros inseparáveis: Galo Carijó, Pintinho Amarelinho, Borboletinha, Baratinha e os Naftalinas (Bicho Grilo, Cupim e Baratotal), Gavião, Dr. Peru, Enfermeira Urubu, Galinho Quiriquiqui, Sapo e Dona Chica.

Com as produções inéditas de Juliano Prado e Marcos Luporini, este é mais um dos momentos mágicos que a Popó disponibiliza para seus fãs. Uma verdadeira festa para as crianças e familiares aproveitarem o espetáculo, reunindo teatro, dança, música e cenografia com projeções animadas.

A história dessa jovem fã da Galinha Pintadinha, chamada Clarinha se passa no Campo, que além de cantar e dançar, também adora recitar uns versinhos. Ela conta como é passar um dia na vida dessa turma animada. São 15 números musicais, alinhados por pequenos versos que brincam com temas relacionados ao mundo infantil. O repertório dessa apresentação também conta com os grandes hits já populares e queridos pelos pequenos.

Ficha Técnica

Texto: João Maia. Direção: Ernesto Piccolo. Cenografia e figurinos: Clívia Cohen. Coreografia: Marcia Rubin. Elenco: Carolina Baptista, Gabi Mariquito, Giovana Vitorino, Helena Heizer, Nando Moretzsohn, Pedro Valério, Samuel Rottas e Wagner Cavalcante. O espetáculo é baseado na ideia original de Marcos Luporini e Juliano Prado.

Serviço

Clube Jaó (Goiânia)

Endereço: Av Quitandinha, 600 – St Jaó

Data: 14 de julho de 2018 (sábado) – 16hs

Ingressos à venda na bilheteria – Informações: (62) 32698028

Vendas online pelo site: meubilhete.com