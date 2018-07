Plataforma mostra dados sobre foragidos e pessoas desaparecidas

Ferramenta efetiva ainda mais a política de proximidade entre forças policiais e população; Usuário também terá a opção de denunciar criminosos procurados pelas forças policiais

O secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, lançou nesta quinta-feira (12/07), o Portal Integrado da Segurança Pública. A página apresenta dados sobre foragidos da Justiça e procurados pela polícia. Também estão disponíveis dados de pessoas desaparecidas. “É uma ferramenta que efetiva ainda mais a nossa política de aproximação entre forças policiais e comunidade”, afirmou Irapuan.

As informações estão disponíveis no site www.desaparecidos.go.gov.br. Os dados são fornecidos pela Polícia Civil e a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP). “É uma plataforma bastante simples de ser acessada”, explicou o secretário.

Os dados serão enviados para a Superintendência Executiva de Ações e Operações Integradas da SSP, que, por meio do Núcleo Interativo de Comunicação (NIC), vai elaborar cartazes e também divulgar em redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. As informações também serão fixadas em totens de terminais de ônibus.

Na plataforma, o usuário terá a opção de informar o paradeiro de foragidos, procurados e desaparecidos. “Estamos diante de um ato integrado que amplia a segurança do cidadão de bem”, ressaltou o tenente-coronel Francisco de Assis Ramos Jubé, superintendente responsável pela iniciativa.

Diversas autoridades estiveram presentes. Entre elas, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sílvio Vasconcelos; o delegado-geral da Polícia Civil, André Fernandes; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Márcio André de Morais; e a superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo.