Prefeitos que apoiavam Lincoln Tejota repudiam o que definem como traição do deputado e reforçam apoio a José Eliton

Eles se reuniram hoje com o governador para deixar claro que a decisão de Tejota foi isolada, e permanecem na base

A ida do deputado estadual Lincoln Tejota (PROS) para a chapa do senador Ronaldo Caiado (DEM), para disputar a vaga de vice-governador, causou estranheza e decepção aos prefeitos que o apoiavam. Na manhã de hoje, os gestores municipais que acompanharam a vida pública de Lincoln construída na base de apoio ao ex-governador Marconi Perillo e governador José Eliton se reuniram para confirmar apoio ao governador e deixar claro que não estarão mais ao lado do deputado.

Eles se declararam assustados com a notícia que receberam ontem, destacaram que foram pegos de surpresa e que enxergam Lincoln como um político ingrato e incoerente. “Ele foi da base toda a vida, defendendo o nome do nosso governador, o nome do governo. Ele nem fez uma reunião, só falou pelo Whatsapp. Cadê a lealdade com a gente? Isso não existe. E se ele vier me pedir, jamais trabalharei para o Caiado. Sou Marconi e José Eliton”, enfatizou a prefeita de Montividiu do Norte, Cirinha da Farmácia (PTB).

Vice-prefeito de Firminópolis, Paulo Henrique Fernandes, que é do PROS, participou da reunião com mais três vereadores do partido. Para ele, Lincoln agiu com ingratidão. Ele afirmou que mudará de legenda na próxima semana, pois não tem mais condições de permanecer no partido. “A gente vê a política como gratidão. E um político que não tem gratidão não pode ter uma vida pública bem resolvida. Temos uma vida construída com essa base, então vamos manter nossa coerência e levantar a bandeira ainda mais”, frisou.

Estiveram presentes o prefeito de Anicuns, José Jorge de Souza, o Zé da Ferragista; Baliza, Fernanda Nolasco; Campinaçu, Milson Alves; Caturaí, Divina Zago; Formoso, Alessandra Souza; Hidrolina, Osvaldo Moreira; Santa Cruz, Mateus Felix; Trombas, Agostinho de Nóbrega; Uirapuru, Ailton Neri; Montividiu do Norte, Jacira Martins; vice-prefeito de Firminópolis, Paulo Henrique Fernandes, e ex-prefeito de Anicuns, Manezinho.

Veja alguns depoimentos:

Prefeito de Anicuns, José Jorge de Souza, o Zé da Ferragista (PSD)

“Ele deixou o partido, foi para o PROS e depois para outro rumo, sem nos perguntar. Só chegou a notícia. A gente perdeu o chão, porque ele era um deputado assíduo, presente. Nós já tínhamos fechado com a base. Anicuns permanece na base junto com o governador José Eliton e ex-governador Marconi Perillo. José Eliton tem o melhor projeto para Goiás e para o nosso município. Nós vamos continuar na base, porque é o compromisso que tínhamos feito com muita humildade”.

Prefeito de Santa Cruz de Goiás, Mateus Felix (PRTB)

“Foi uma decisão tomada de forma repentina, que pegou a todos nós prefeitos de surpresa; mas isso não vai interferir nosso projeto, que é o apoio ao governo. Tivemos uma reunião muito proveitosa com o governador José Eliton, em que todos os prefeitos reafirmaram apoio ao governador. E agora vamos trabalhar ainda mais pelo governador. Em time que está ganhando não se mexe. Já temos 20 anos de progresso com Marconi, e agora teremos mais quatro com José Eliton”.

Prefeita de Baliza, Fernanda Nolasco (PTB)

“Nos pegou de surpresa. Sempre ele ajudou nosso município através do governador Marconi, e agora José Eliton. Ele só comunicou. A gente vê muita coisa ruim na política, e não podemos agir assim. Temos gratidão. Somos muito gratos ao governador. Ele nos ajudou muito. Então todos os pedidos foram atendidos. Não tem como a gente deixar de caminhar junto com o governador”.

Prefeita de Montividiu do Norte, Cirinha da Farmácia (PTB)

“Ele nos pegou de surpresa, mas vamos estar firmes aí com outros deputados. Deixa ele seguir. Os vencedores seremos nós com José Eliton e os outros deputados. Claro que fiquei chateada. Ele foi da base toda a vida, defendendo o nome do nosso governador, o nome do governo. Ele nem fez uma reunião, só falou pelo Whatsapp. Cadê a lealdade com a gente? Isso não existe. E se ele vier me pedir, jamais trabalharei para o Caiado. Sou Marconi e José Eliton”.

Vice-prefeito de Firminópolis, Paulo Henrique Fernandes (PROS)

“Sou do PROS e vim aqui com mais três vereadores do meu partido. Fomos pegos de surpresa ontem e viemos aqui hoje dar uma palavra de apoio e segurança ao governador José Eliton que ele não precisa se preocupar quanto a isso. Os vereadores não podem sair do partido porque perderão o mandato, mas no meu caso já estou procurando outro partido para na segunda-feira fazer nova filiação num partido da base.

“Temos uma vida construída com essa base, então vamos manter nossa coerência e levantar a bandeira ainda mais”

A gente vê a política como gratidão. E um político que não tem gratidão não pode ter uma vida pública bem resolvida. E temos gratidão imensa pelo governador Marconi e José Eliton, por tudo o que fizeram pelo Estado e pelo município de Firminópolis. Nada mais justo do que vir aqui hoje mostrar esse apoio a ele. Para esse lado que ele foi não tem muito o que falar e o que oferecer para o eleitor. Temos uma vida construída com essa base, então vamos manter nossa coerência e levantar a bandeira ainda mais”.

Prefeito de Hidrolina, Osvaldo Morais (PSDB)

“Estamos aqui para demonstrar apoio ao governador José Eliton, que tem demonstrado ser uma pessoa muito fiel e tem ajudado muito os municípios. Estamos com ele e vamos trabalhar com ele. Não vamos mais poderapoiar é o Lincoln Tejota”.

Prefeito de Uirapuru, Elivan Carreiro (PTB)

“Foi uma decisão isolada que ele tomou, e não temos como ficar mais na base dele. Vamos continuar com José Eliton”

Prefeita de Caturaí, Divina Zago (PDT)

“Estamos aqui hoje em apoio ao governador José Eliton. Só temos a agradecer por esse carinho que ele tem por todos os prefeitos goianos”.

Prefeito de Campinaçu, Milson Alves (PP)

“Fiquei muito feliz de poder vir declarar meu apoio pessoalmente ao governador José Eliton. Nós estamos com ele e vamos ganhar as eleições”.