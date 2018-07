“A unidade cristã é fundamental para o Brasil”, diz Marconi

O ex-governador Marconi Perillo afirmou neste domingo, a participar da 64.ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus em Goiás, em Catalão, que a unidade cristã evangélica será imprescindível para a superação da crise econômica e política do Brasil. “Nesse momento, a unidade da igreja é fundamental. Não podemos mais permitir que as crises levem o povo à fome, à miséria, à falta de tudo, à corrupção”, disse Marconi, que acompanhou o governador José Eliton no encontro evangélico.

“A minha palavra aqui é de esperança e de confiança na unidade e no trabalho da igreja, fundamental, ao lado da atuação do governo, para a melhoria da vida da população, especialmente a mais humilde”, disse Marconi. O ex-governador reafirmou o respeito dele e de José Eliton pelo trabalho e pela obra da Assembleia de Deus Madureira. “Manifesto aqui nosso respeito pela Assembleia de Deus Madureira, certamente a mais importante igreja evangélica do Brasil. Em nossos governos, nunca houve nem haverá qualquer ato ou palavra de discriminação contra os evangélicos”, disse.

Marconi disse ainda que o trabalho de cada obreiro é fundamental para a construção da obra da igreja e que ele apoia a missão de cada um dos líderes de templos. “Convivo com o mundo evangélico desde que comecei minha caminhada pública ao lado do então governador Henrique Santillo e com ele aprendi a respeitar a Assembleia de Deus. No momento em que a convenção prega unidade, é sempre bom destacar a importância de cada um dos obreiros”, disse o ex-governador durante a convenção.

José Eliton, por sua vez, falou do importante trabalho que a igreja realiza em prol dos que mais precisam e dos valores da família. “É uma honra muito grande ter oportunidade de estar aqui hoje. Venho aqui, bispo Oides José, com sentimento de gratidão, primeiro pelo convite para estar presente neste evento relevante para o Estado de Goiás”, disse o governador.

Realizada neste ano em Catalão, a 64.ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus em Goiás destacou o lema: Somos Um – Unidade, União e Comunhão, sob o comando do pastor-presidente do Campo de Catalão, Cornélio Dias Barbosa e pelo presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus no Estado de Goiás e do Campo de Campinas (Goiânia), bispo Oides José do Carmo. O Campo de Catalão tem 5 mil fiéis e é composto por 31 congregações distribuídas em Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Nova Aurora, Ouvidor, Pires Belo, Santo Antônio do Rio Verde e Três Ranchos.