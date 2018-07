“Nos apresentamos para mudar as práticas atrasadas do governo de Goiás”, afirma Daniel Vilela

O pré-candidato ao governo pelo MDB, Daniel Vilela, disse nesta sexta-feira, em Três Ranchos, que a população de diversos municípios está insatisfeita com os rumos tomados pelo governo estadual e, por isso, o sentimento de mudança domina Goiás. “Três Ranchos está insatisfeita com o caminho que Goiás tomou nos últimos anos e é natural que isso esteja acontecendo. Goiás está sem rumo e por isso nos apresentamos para mudar as práticas atrasadas que dominam hoje a nossa política”, afirma. O parlamentar participou também da tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário, em Davinópolis.

Daniel visitou Três Ranchos acompanhado do pré-candidato ao Senado Agenor Mariano e do pré-candidato a deputado estadual, professor Thiago Simões. Eles foram recebidos em reunião liderada pelo presidente do MDB local, Enéas do Cartório, e pelos vereadores Mardon Pica-Pau e João 15. O tom das falas da população local foi o mesmo: o governo do Estado perdeu as condições de levar serviços e atendimento à população.

“Sempre andei bastante pela região Sudeste de Goiás e, nos últimos anos, tenho percebido a insatisfação crescer. As pessoas estão sentindo falta de assistência em saúde, de cuidado com quem precisa de ajuda, de um governo que ouça as necessidades de cada município e tenha capacidade de propor soluções”, afirma Daniel. O pré-candidato acrescentou que é essencial saber ouvir e é isso que ele está fazendo, visitando com frequência os municípios e ouvindo o que cada segmento da sociedade civil tem a dizer.

Em Davinópolis, a comitiva foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal e patrono da Festa de Nossa Senhora do Rosário, Luizinho (PSDB). O grupo andou pelo evento conversando com a população, lideranças e vereadores presentes. A festa já é uma tradição da região Sudeste e reúne, todos os anos, a comunidade de Davinópolis, Catalão, Ouvidor e demais municípios vizinhos no leilão e bingo beneficente. “Essa é uma tradição que mostra a natureza do povo goiano, de celebração em comunidade e com o objetivo de ajudar ao próximo. É esse sentimento que nos move”, afirma Daniel.