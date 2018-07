Ronaldo Caiado reforça compromisso com o desenvolvimento do Vale do Araguaia

As necessidades do Vale do Araguaia foram discutidas em uma reunião dos senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais, ambos do Democratas, com cerca de vinte lideranças políticas de três cidades da região no último sábado (14/07) em Aruanã, a 314 quilômetros de Goiânia.

Os parlamentares estiveram na região de sexta a domingo. O Vale do Araguaia chega a receber mais de 100 mil turistas no período, que fazem questão de aproveitar as praias naturais surgidas com a baixa do Rio Araguaia.

O desenvolvimento econômico é a principal demanda apontada pelos líderes locais, que reclamam a falta de incentivos, por parte do governo estadual, para a geração de empregos. Com isso, muitas pessoas deixam a região para conseguirem oportunidades em outras cidades ou mesmo em Goiânia.

Após escutar as lideranças de Aruanã, Araguapaz e Britânia, Ronaldo Caiado expressou seu carinho pela região, lembrando suas raízes, laços familiares e o fato de ter seu domicílio eleitoral em Nova Crixás.

“Por gostar muito dessa região, faço questão de ver de perto as pessoas que vivem aqui, suas carências e sei o quanto o Vale do Araguaia foi desprezado por sucessivos governos. É um compromisso nosso dar cidadania e qualidade de vida de uniforme ao Estado de Goiás e não selecionando alguns que mereçam ter o apoio do governo estadual”, disse.

O sentimento de mudança, perceptível a cada cidade ou parte do estado que a frente “Unidos para Mudar Goiás”, também é evidente nas cidades banhadas pelo Rio Araguaia. A população se cansou das promessas não cumpridas pelo atual governo de melhoria econômica da região.

Assoreamento do Rio Araguaia

Ao mesmo tempo, Ronaldo Caiado reiterou sua preocupação com o assoreamento do Rio Araguaia, provocado pelo desmatamento das matas ciliares às margens do rio. Na última sexta-feira, ao se encontrar com o tentente-coronel Washington Junior e membros da Associação Amigos dos Araguaia, o democrata foi alertado que existe a possibilidade do curso fluvial ceder espaço aos bancos de areia já na próxima década.

“O Rio Araguaia hoje está definhando. Só de sedimentos – areia e terra – mais de 8 milhões de toneladas, que são jogadas em seu percurso, destruindo e inviabilizando-o totalmente quase levando o nosso Rio Araguaia à morte”, pontuou.

O democrata voltou a reforçar seu compromisso com o bem-estar do Araguaia. “Isso é uma tradição que veio da minha família, de Leolídio Caiado [primo do senador e ambientalista de primeira hora, já falecido, e nós vamos recuperar o Rio Araguaia antes que ele suma do mapa”, assegurou.

Ronaldo Caiado garantiu o cumprimento do Código Florestal, para coibir a destruição da vegetação necessária e um tratamento especial ao rio. “O Araguaia terá toda proteção florestal para conter a sedimentação e vamos tratar de toda a bacia, para revitalizarmos e ressuscitarmos esse rio tão emblemático aos goianos’, completou.

Desenvolvimento

Para o presidente do PRP de Aruanã, Laécio Pinheiro, se eleito governador, Ronaldo Caiado precisa valorizar o turismo na região, que perdeu força nos últimos três anos, mas também garantir a geração de renda constante no Vale do Araguaia.

“Não há nenhuma indústria aqui na cidade e só o turismo, embora importante, não é suficiente para gerar postos de trabalho aqui em Aruanã. Esperamos que o senador Ronaldo Caiado possa ter um olhar especial para a nossa região, incentivando não somente o turismo, mas também a atração de indústrias e o agronegócio, especialmente a produção de grãos”, asseverou.

Prefeito de Britânia, Marconi Pimenta (Democratas) agradeceu as emendas parlamentares de Ronaldo Caiado e Wilder Morais e o carinho deles com o Vale do Araguaia. Pimenta lembrou que a atuação dos dois tem ajudado a prefeitura a enfrentar os percalços da crise econômica e de não ser alinhada politicamente com o Palácio das Esmeraldas.

“As prefeituras ainda enfrentam muitas dificuldades, especialmente aqui na região por não contarmos com empresas que girem a economia e são as emendas que nos permite fazer investimentos cobrados pela população. Só tenho a agradecer a eles e, assim como dito por vários colegas, tenho certeza que Ronaldo Caiado vai olhar o Vale do Araguaia com olhos especiais e ajudar essa região a crescer e ter dias melhores”, pontuou.

Carinho

Já na manhã deste domingo (15/07), em caminhada no Centro de Aruanã, Ronaldo Caiado e Wilder Morais receberam o carinho de dezenas de pessoas, entre moradores e turistas de várias partes de Goiás e também do Distrito Federal.

Em um momento marcante, um grupo de turistas fez questão de gritar o sobrenome de Ronaldo Caiado, por sua postura correta e combativa ao longo de 30 anos de vida pública, sem nenhuma mácula ou citação desabonadora.

“Fico feliz pelo carinho das pessoas, que procuram espontaneamente a mim e ao Wilder, confiantes na capacidade e credibilidade que temos para mudar os rumos do nosso estado. Goiás precisa virar a página de um grupo político com práticas e legitimidade popular esgotadas”, finalizou.