Saúde e participação feminina na política são temas de encontro do PSB para mulheres

A Fundação João Mangabeira, do PSB, realizou no sábado (14), em Goiânia, o Encontro Mulheres em Movimento. Participação da mulher nas esferas de poder, depressão pós-parto e mulheres empreendedoras foram os temas trazidos pelos convidados ao público. A senadora Lúcia Vânia, presidente do PSB Goiás, esteve presente no evento. “Foi uma manhã de muito aprendizado, tratando de temas de interesse da mulher, abrindo espaço para a reflexão e mostrando que a mulher é um agente de transformação”, afirmou Lúcia Vânia.

A participação da mulher na política foi o tema abordado na palestra da professora Gabrielle Andrade. “As mulheres têm capacidade e preparo para ocupar espaços na política”, disse. No que diz respeito à representatividade no Poder Legislativo, o Brasil ocupa a posição 190. Apenas 10,7% das cadeiras da Câmara e 14,8% do Senado são ocupadas por mulheres.

O psicólogo Cândido Renato falou sobre depressão e depressão pós-parto, assim como os sintomas, as causas e os tratamentos, dando luz a um tema pouco tratado no cotidiano. Políticas públicas de combate à violência contra mulher e a representação feminina na carreira jurídica foi o tema da palestra da juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães, que falou sobre os percalços enfrentados pelas mulheres na carreira jurídica.

A socióloga Dilze Percílio tratou sobre mulheres no mercado de trabalho e as experiências em um espaço no qual os homens são historicamente privilegiados. “Quando a gente fala sobre o direito das mulheres, a gente está falando de uma causa social”, considerou.

O professor Dumas, que também palestrou, abriu sua fala localizando seu lugar no debate, de apoiador das mulheres, as protagonistas na luta feminista. Filósofo, ele visitou a mitologia grega para encontrar as origens do machismo. “De fato há uma racionalidade que na mitologia que a mulher sempre estava atrás (do homem). Na bíblia, a mulher é culpabilizada pela expulsão do paraíso. É ela que come a fruta e é ela que dá a fruta ao homem”, disse o professor.

No encerramento do encontro, Lúcia Vânia falou sobre sua trajetória na política, como deputada federal constituinte, secretária nacional de Assistência Social e primeira mulher senadora da República por Goiás. “Às vezes a mulher se limita a ter sua atividade dentro de casa e se esquece que ela tem um papel social muito importante”, explicou.

A senadora Lúcia Vânia sempre esteve à frente de iniciativas e projetos para garantir o direito às mulheres e a igualdade de gênero. A parlamentar goiana foi relatora da Lei Maria da Penha, que pune a violência doméstica e familiar e tem atuado para aprovação de projetos e mudanças na legislação, como a lei que tipificou o feminicídio – crime motivado por questões de gênero – como hediondo e a PEC já aprovada no Senado que torna o estupro imprescritível e inafiançável.

O Encontro Mulheres em Movimento foi mais uma iniciativa da Fundação João Mangabeira, que nesta semana realizou um seminário sobre direito à informação e combate às fake news, dedicado ao público jovem. No ano passado, a Fundação já ofereceu cursos em diversos municípios goianos sobre formação política e gestão pública.