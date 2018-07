Zé Eliton reúne Estados para discutir segurança pública

Criado em 2016 pelo governador, Pacto Integrador de Segurança Pública já reúne nove Estados



O governador José Eliton participou nesta segunda-feira da Reunião Regional Centro-Oeste do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual (Pispi), na Fundação Tiradentes, em Goiânia. Secretário e representantes de Segurança Pública de nove estados integrantes do Pacto participam do evento, em que será definida uma agenda de trabalho para operações integradas em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Minas Gerais, Rondônia, Pernambuco e Maranhão.

O Pacto foi criado em 2016, pelo governador José Eliton – então vice-governador e secretário de Segurança Pública. Um dos principais objetivos foi unir esforços para a criação de uma câmara de segurança pública e defesa social, com atuação conjunta em operações policiais e a integração dos serviços de inteligência dos organismos de segurança pública dos Estados, no combate ao crime organizado.

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho lembra que o governador José Eliton foi idealizador do Pacto Integrador. “O Pacto se mostrou uma ferramenta utilíssima que veio substituir a falta de uma política nacional de segurança pública”, disse. “A experiência do Consórcio do Brasil Central começou com sete Estados e agora mais de 20 participam deste Pacto Integrador, justamente pelo crime não ter fronteiras. Buscamos estabelecer estratégias para combater o crime com uma abrangência maior. Eu fico extremamente feliz ao observar o avanço, a consolidação desse instrumento de cidadania”, afirmou o governador José Eliton.