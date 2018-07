Daniel Vilela defende incentivo ao potencial agrícola da região Oeste

O pré-candidato a governador pelo MDB, deputado federal Daniel Vilela, disse neste final de semana, durante cavalgada em Amorinópolis, que a região Oeste do Estado será, no seu governo, foco de investimentos na produção rural e no beneficiamento dos produtos. “Sabemos do potencial agrícola desta região. Esses produtores precisam ser incentivados para potencializar a geração de emprego e renda. Ao mesmo tempo vamos buscar agregar valor aos produtos por meio da industrialização aqui mesmo, na região”, afirmou em entrevista a rádios de Iporá.

Daniel participou de cavalgada em Amorinópolis, evento que integra a 42ª edição da Festa Tradicional de Julho. O governadoriável estava acompanhado pelos pré-candidatos ao Senado, Agenor Mariano; e à reeleição como deputado estadual, Paulo Cezar Martins. As comitivas de cavaleiros e os pré-candidatos cavalgaram por cerca de sete quilômetros ao lado do prefeito de Amorinópolis, Silvio Isac (MDB). “É um prazer para nós receber aqui quem sempre cuida com atenção da nossa região”, afirma Silvio Isac.

O prefeito se refere às emendas direcionadas por Daniel para a reforma e revitalização de praças e a reforma do hospital municipal de Amorinópolis. “Estamos mostrando nosso trabalho por Goiás e nossa vontade de fazer muito mais à frente do governo do Estado”, diz o pré-candidato.

Para Daniel, o Estado tem a obrigação de retornar melhores serviços. “A população não suporta mais a carga tributária que paga e não ter a reciprocidade em bons serviços públicos na área de saúde, educação, na segurança pública.” O pré-candidato afirma que, com uma gestão mais eficiente à frente do Estado, será possível melhorar o atendimento aos cidadãos.

O deputado federal destacou também a importância de eventos como a cavalgada da Festa Tradicional de Julho. “As cavalgadas são um forte traço da nossa cultura. Refazer os caminhos percorridos décadas atrás reforçam nossa tradição. São essas raízes que fazem de nós um povo forte, hospitaleiro e capaz de fazer Goiás avançar.”