Dante do Vôlei será candidato a deputado federal pelo MDB

O tricampeão mundial e campeão olímpico de volêi Dante Amaral será candidato a deputado federal pelo MDB. Natural de Itumbiara, o multicampeão, conhecido como Dante do Vôlei, buscará cadeira na Câmara dos Deputados para defender a bandeira do esporte, da região Sul e de todo o Estado de Goiás. “O esporte me fez ser quem eu sou e eu sei o quanto isso foi importante na minha formação pessoal. Quero incentivar isso e por isso me coloco à disposição dos meus conterrâneos goianos para representá-los em Brasília”, afirma o atleta.

Presidente do MDB e pré-candidato ao governo, o deputado federal Daniel Vilela afirma que a presença de Dante qualifica a chapa do partido e oferece aos goianos uma excelente opção. “Sempre disse que o esporte foi fundamental para a formação do meu caráter, para o desenvolvimento da disciplina e da capacidade de agir coletivamente. O Dante traz essas qualidades e uma vontade muito grande de contribuir com o desenvolvimento de Goiás.”

O atleta se filiou ao MDB há cerca de quatro meses e desde então vinha amadurecendo a ideia de se candidatar. “É um grande desafio me colocar para representar os goianos, mas estou acostumado a grandes desafios e tenho convicção de que posso contribuir”, afirma. O lançamento da pré-candidatura de Dante ocorrerá na quinta-feira (19), no diretório estadual do MDB, quando o atleta concederá entrevista coletiva à imprensa.