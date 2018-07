Escolas de tempo integral são destaque no Enem

Daniela Martins

Para o governo estadual, boas notas dos alunos goianos refletem o investimento permanente promovido na melhoria da qualidade do ensino

Pesquisa publicada pelo jornal “Folha de S.Paulo” destaca o desempenho de 31 Centros de Ensino em Tempo Integral (Cepis) da rede estadual de Goiás no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Para os educadores, as notas dos alunos goianos refl etem o investimento permanente promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), na melhoria da qualidade do ensino.

“Com os Cepis, nossos estudantes vivenciam uma formação integral. Além do acesso à Base Nacional Comum Curricular, eles desenvolvem competências cognitivas e socioemocionais”, enfatiza a gerente de Escolas de Tempo Integral do Ensino Médio, Sueid Mendonça de Carvalho.

Há uma maior conscientização dos alunos quanto ao seu papel na escola, na comunidade e seu poder de liderança. “Tudo isso dá a eles mais oportunidades e forma cidadãos”, explica.

Sueid sustenta que os resultados são imediatos. O Cepi Juvenal José Pedroso, na Vila Pedroso, em Goiânia, é um dos destaques do ranking das escolas com melhores notas no Enem 2017.

“Ali, até 2013, o nível de evasão era gigantesco; hoje esse índice está zerado”, exemplifica a coordenadora Pedagógica de Ensino Médio em Tempo Integral, Alessandra Almeida.

As duas lembram a afirmação do superintendente de Ensino Médio, João Batista Peres Júnior, que destaca que “um modelo de escola que visa a formação integral do estudante, por meio do desenvolvimento do protagonismo juvenil, só pode ser sucesso!”. E é o que os resultados demonstram.

Publicado dia 30 de junho, o ranking da “Folha” tomou por base as médias das notas da prova objetiva (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas). Foram avaliadas mais de 14 mil escolas públicas e particulares em todo o país. Dos 31 Cepis que se destacaram, 15 alcançaram pontuações superiores à nota média de 514 pontos (nas provas objetivas) de todas escolas avaliadas pelo jornal.

Pioneirismo

Assim como os Colégios da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs), que também fazem parte da rede, os Cepis têm conquistado espaço entre as melhores escolas brasileiras. No cenário nacional, Goiás é destaque por ser pioneiro na implantação das escolas de tempo integral de Ensino Médio, processo que teve início em 2013 com 15 unidades e que no ano seguinte chegou a 22.

Dois anos depois, em 2016, a iniciativa goiana se consolidou com a implantação da Política de Fomento à Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação (MEC), que visa injetar, até 2020, R$ 1,5 bilhão nesse novo modelo educacional.