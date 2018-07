Caiado lança pré-candidatura de Kajuru ao Senado

Em um grande encontro da maior frente oposicionista do estado, o grupo “Unidos para Mudar Goiás” concluiu os principais nomes da chapa para as eleições deste ano ao anunciar a pré-candidatura ao Senado do vereador Jorge Kajuru (PRP), nesta terça-feira (17/7), em Goiânia. O senador Ronaldo Caiado (Democratas), pré-candidato ao governo, destacou que essa chapa foi composta a partir do entendimento, do diálogo, com os partidos aliados buscando pessoas competentes, compromissadas com o povo goiano e que tem uma ficha limpa para conferir credibilidade moral as mudanças que o estado precisa. Caiado classificou essa composição como “a chapa para defender o povo goiano” e não um projeto pessoal de poder como a população tem visto nos últimos 20 anos. O encontro reuniu representantes de mais de 100 municípios do estado entre lideranças, prefeitos, vereadores, pré-candidatos, presidentes de partidos como o pré-candidato a vice-governador, Lincoln Tejota (PRP); o senador e pré-candidato a reeleição, Wilder Morais (Democratas) e sua noiva, Ana Fleury; a esposa do senador Caiado, Gracinha Caiado e o coordenador da chapa, Adib Elias (MDB), prefeito de Catalão. Estiveram presentes representantes de todos os partidos que compõem a frente: Democratas, PSDC, Podemos, PMB, PSL, PSC, PMN, PPL, PRTB, PTC e Pros.

“Não tem campanha ganha. Mas o lado de lá não tem coragem de botar a chapa na rua, não tem coragem de apresentar projeto para o povo porque aqui cada um vai ter que levar a história que vocês construíram durante esses anos todos. Nós não temos que defender ex-governador, essa chapa tem que defender o povo do estado de Goiás que quer mudança nessa hora. Nossa chapa foi decidida dentro de um colegiado. Wilder Morais, decidido por unanimidade; Lincoln Tejota, decidido por unanimidade; Kajuru, decidido por unanimidade. Um homem tem que ter lado, tem que ter firmeza e temos uma diferença maior, temos o sentimento do povo do estado de Goiás. Cada lugar que você chega só tem uma palavra: mudança”, destacou Caiado.

O senador fez questão de agradecer o empenho e a crença dos pequenos partidos no projeto da frente “Unidos para Mudar Goiás. “Quero agradecer a coragem dos prefeitos, dos pequenos partidos que muitas vezes eram até discriminados e até desrespeitados. Construímos um entendimento e temos uma ampla aliança com maior número de vereadores do estado de Goiás para ganhar as eleições. Não somos homens de nos acovardar diante dos desafios. Esse estado pode ter esperança “, pontuou ao lembrar que hoje a frente tem 12 partidos.

Caiado reforçou que a escolha de Lincoln Tejota como pré-candidato a vice-governador representou o respeito a juventude e ao Legislativo, origem política do parlamentar. “Fomos buscar esse jovem em respeito a Assembleia Legislativa, aos jovens, a sua trajetória, em respeito ao Legislativo, que é minha origem. Queremos mostrar que o Legislativo será ouvido. Será uma oportunidade para os jovens substituirem um novo momento na político de Goiás. Aqui não tem monopólio de chapa. Chapa é democrática, buscamos o que a sociedade deseja”, disse.

Sobre Jorge Kajuru, a quem conhece há 35 anos, Caiado ressaltou sua autenticidade e uma característica que os dois têm em comum: nenhum escândalo de corrupção em seus currículos. “Respeito a autenticidade das pessoas. O que não gostamos é da vassalagem que fica dizendo amém toda hora; tem que estar preparado para o debate, para as pessoas que pensam diferente. Temos um ponto de concordância: nada que possa macular nossa vida no decorrer desses 30 anos que estamos aí (vida pública). O povo de Goiás está ansioso por mudanças”, falou Caiado.

Mais uma vez o senador firmou compromisso de atacar de início a corrupção para ter condições de promover as transformações que o estado necessita e criticou a falta de transparência do governo atual na gestão dos recursos públicos. “O povo pergunta: ‘onde está o dinheiro usado para gastar R$ 1,2 bilhão em publicidade em seis anos enquanto sou um dos 55 mil na fila de espera para atendimento em saúde?’ O dinheiro não é para fazer rodovia, asfalto na porta do governador de estado. É inaceitável vermos dois mil leitos do SUS serem fechados no estado. Ao contrário do que dizem por aí que não vou pagar professor, vamos aumentar as condições de qualificação do professor, vamos fazer o dinheiro da corrupção ser transferido para o professor, para o policial, para a segurança pública,”destacou.

União

Pré-candidato ao Senado, Jorge Kajuru mostrou convicção com o sucesso da chapa ao se recordar de frase dita a ele por seu ex-empregador, o apresentador e empresário, Sílvio Santos: “Quem tem razão, vence, o nosso advogado é Deus. Estamos com a razão”. E ao agradecer o apoio recebido e a massiva presença no lançamento de sua pré-candidatura, Kajuru fez uma brincadeira ao sugerir mudança no nome da frente de oposição: “essa nossa chapa tinha que ser Unidos por Goiás sem rabo preso. A outra chapa de lá: chapa 70 anos mamando no poder, nas tetas públicas. Essa é nossa diferença. Tenho um agradecimento profundo por esse dia histórico. E eu tive muitos momentos históricos em 40 anos de televisão”, lembrou.

Kajuru reforçou que vai arregaçar as mangas pelo projeto político comandado pelo senador Ronaldo Caiado e disse que jamais se aliaria ao grupo do atual governador. “Quando o outro lado me procurou eu disse: não dou conta dessa porcada. Pássaros e porcos não sentam na mesma mesa e eu já estou voando. Vamos trabalhar e ouvir a voz desse que vai ser o maior governador desse estado, mas não de propaganda, de atitude, de palavra”, disse logo antes do pronunciamento de Ronaldo Caiado que encerrou o evento. O vereador afirmou ainda que deixou qualquer desentendimento de lado e agradeceu a amizade e todo apoio que Caiado e sua família deram a ele nos momentos mais difíceis de sua vida.

Lincoln Tejota foi mais uma voz firme para destacar a força da chapa. “Andamos todo o estado. Ao andar por esse estado eu ouvia: nós precisamos mudar o estado. Consultei o meu partido e ao encontrar no meu partido esse desejo de mudança e ao encontrar ao lado desse grande homem (Ronaldo Caiado) um convite para um jovem, para Assembleia Legislativa uma chapa que abraça a todos, não titubiei e decidi vir com senhor construir uma nova página no estado de Goiás. O desejo nosso é de acordar e ver um país melhor e esse desejo tem nome e esse nome é Ronaldo Caiado, Jorge Kajuru, Lincoln Tejota e Wilder Morais”.

Consolidação

E os apoios a nova chapa se seguiram nas palavras do presidente do PMN, Eduardo Macedo, que representou os presidentes de todos os partidos que estiveram no encontro. “Esse trabalho da frente se Iniciou há cerca de um ano e cada vez mais cresce, recebe apoios importantes. Essa é a maior frente de oposição da história de Goiás tendo Ronaldo Caiado como pré-candidato oficial das oposições ao governo de Goiás. Temos o orgulho de tê-lo como nosso pré-candidato ao governo”, declarou Macedo.

Já Major Araújo (PRP) manifestou que desde o início esteve com Ronaldo Caiado e agora se sente realizado em ter seu partido na frente Unidos para Mudar Goiás. “Eu disse desde início: não sei onde meu partido vai estar, eu sei que eu vou estar ao lado do Caiado e agora o PRP vai estar ao lado do Caiado de corpo e alma. Essa união vai selar a vitória no primeiro turno, se Deus quiser”, previu Major Araújo.

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado José Nelto (Podemos), acredita que o grupo liderado por Caiado fará uma transformação histórica em Goiás. “Aqui, o senador Ronaldo Caiado nosso líder e comandante, o senhor tem a responsabilidade, juntamente com esse grupo político, de fazer a maior transformação política da histórica do estado de Goiás. Vamos dizer para o povo que este grupo não aceita mais o império da corrupção, ele tem que acabar no estado. Esse grupo não aceita mais mordomias. O senhor é a esperança de todo o povo goiano para derrubar 20 anos de uma ditadura civil”, classificou Nelto.

Um dos deputados mais votados do estado, delegado Waldir (PSL) enfatiza a trajetória política limpa dos componentes da chapa. “Quando for pedir voto para esse pessoal aqui dessa mesa olhem a ficha. Quem é o candidato do outro lado? Ficha suja e aqui é ficha limpa. O cidadão quer pessoas honestas. Vamos eleger o melhor time que tem no estado de Goiás. E vamos eleger mudança e mudança é Ronaldo Caiado”. O prefeito de Turvânia, Fausto Mariano (MDB), tem a mesma posição. “Hoje é um dia importante para as oposições em Goiás. A verdadeira oposição fecha sua chapa majoritária e não poderia ser melhor para o estado. Temos políticos honrados, de caráter ilibado, que nunca foi maculado por escândalos de corrupção”, salientou.

Outro pré-candidato ao Senado na chapa, Wilder Morais (Democratas) se comprometeu a buscar ainda mais recursos para o estado, caso seja reeleito. Ele acentuou que é o único senador a levar recursos para todos os 246 municípios goianos e apenas para obras de infraestrutra já conseguiu R$ 2 bilhões. “Tenham certeza de uma coisa. Ninguém vai trabalhar mais para levar recursos para Goiás que eu no Senado. Tudo foi difícil para mim. Foi difícil virar engenheiro, montar minhas empresas e agora tenho a obrigação de retribuir”, concluiu Wilder ao relator sua origem humilde em Taquaral.