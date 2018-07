Goianoska faz sucesso na Rússia

Mascote da Sagres 730 acompanhou as transmissões da rádio e passeou pelos bastidores da Copa do Mundo

A Goianoska, mascote oficial da rádio Sagres 730 na Copa da Rússia, fez o maio sucesso nos bastidores do mundial de futebol. Inspirada na famosa boneca Matrioshka, ela mescla elementos das duas culturas, russa e goiana.

Além de interagir com as torcidas de vários países, a boneca marcou presença nas entrevistas coletivas, nas arquibancadas dos estádios e acompanhou todas as transmissões da rádio, a única licenciada do Centro-oeste.

Com as cores verde, amarelo e azul, representando as cores do Brasil e de Goiás, e o fone de ouvido ícone da rádio, a Goianoska não perdeu cliques com famosos como o comentarista Arnaldo Cézar Coelho, a apresentadora Fernanda Gentil, e o mascote da seleção brasileira.

A Goianoska foi projetada pelo artesão e ceramista goiano Márcio Fleury, e os jovens da Rede Pró-Aprendiz ficaram com a responsabilidade de dar cor às bonecas.