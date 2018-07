Inscrições para 18ª Goiânia Mostra Curtas encerram nesta semana

Termina nesta sexta-feira (20/07) o prazo para inscrições de filmes na 18ª Goiânia Mostra Curtas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site da mostra (www.goianiamostracurtas.com.br). Os curtas selecionados concorrem ao Troféu Icumam, além de prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros da indústria cinematográfica, com foco no incentivo à produção. Em 2017, mais de 1200 filmes foram enviados para a curadoria da mostra.

Nesta edição, podem ser inscritos filmes com gêneros de ficção, documentário, experimental e animação, com duração máxima de 25 minutos, realizados a partir de 1º de janeiro de 2017 e que tenham cópia de exibição em formato de acordo com as especificações técnicas previstas no regulamento disponível no site. A lista de obras selecionadas está prevista para ser divulgada no dia 21 de agosto, por meio do site do festival, podendo ser antecipada ou prorrogada, de acordo com critérios da direção.

O festival, que é realizado e produzido pelo Icumam Cultural e Instituto, conta com várias atividades durante a semana, como lançamentos literários, debates, atividades de formação, painéis, master class, encontros e oficinas que são essenciais para a formação, qualificação e amadurecimento das produções participantes. Para Maria Abdalla, diretora geral da mostra, o momento é de renovações. “Continuamos com o mesmo empenho da 1ª edição, mas com mais força e maturidade, colaborando para difundir as produções audiovisuais brasileiras em curta-metragem”, afirma a diretora.

Categorias

A 18ª Goiânia Mostra Curtas será realizada entre os dias 2 e 7 de outubro no Teatro Goiânia e conta com cinco categorias de mostra competitiva. Sob a curadoria de Maria Abdalla, a Curta Mostra Brasil busca contemplar de forma democrática e mais qualificada possível, as variadas vertentes das diferentes regiões brasileiras; a Curta Mostra Goiás tem curadoria do professor e pesquisador Pedro Maciel Guimarães, com o compromisso de reunir produções que retratam de forma versátil as inquietações do cinema goiano; a Curta Mostra Animação traz um tom lúdico para o festival por meio de uma seleção de curtas de animação produzidos em todo o território nacional, reunidos pelo curador Cesar Cabral; a Curta Mostra Cinema nos Bairros é um verdadeiro passeio pelas ruas da capital goiana, levando ao público de bairros distantes toda a diversidade revelada pelo cinema de curta-metragem, com curadoria de Maria Abdalla; já a Mostrinha, em sua 17ª edição e com curadoria de Gabriela Romeu, é voltada ao público infantojuvenil e geral interessado, com articulação direta na rede pública de ensino do estado e do município. E, assim como nas edições anteriores, a Goiânia Mostra Curtas traz a Curta Mostra Especial, que sob curadoria de Maíra Bühler, reúne filmes convidados, não fazendo parte do processo seletivo de inscrições.

Serviço

Inscrições de filmes na 18ª Goiânia Mostra Curtas

Data: De 15 de maio a 20 de julho de 2018

Mais informações: (62) 3218-3779

Inscrições gratuitas: www.goianiamostracurtas.com.br