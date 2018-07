Linha direta | Daniel definirá majoritária após o dia 20

O pré-candidato do MDB ao governo de Goiás, deputado federal Daniel Vilela, irá definir os dois últimos nomes de sua chapa majoritária somente após o dia 20 de julho, próxima sexta-feira. Um dos nomes ao senado já está definido há tempos. Trata-se do deputado federal Pedro Chaves (MDB), que lançou sua propositura em 2015. Os outros dois nomes continuam sendo discutidos tanto por Daniel quanto por integrantes do partido. Um deles é do PP, do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, que também negocia com a base aliada por pressão de seus candidatos a deputado federal, bem como o PSD. Já o PTB não seria um destes partidos, uma vez que mesmo insatisfeito, deverá permanecer na base. Detalhe: o vereador Jorge Kajuru (PRP) tentou fechar com o MDB para a vaga ao Senado, mas não encontrou interlocutores emedebistas dispostos a ajudá-lo em uma aproximação com o casal Iris Rezende e Iris de Araújo, do qual Kajuru criou inimizade devido a críticas. Restou acertar com Ronaldo Caiado (DEM).

“Quero saber se a PGR vai investigar o Moro por desobediência também”

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ao criticar a atuação da PGR, Raquel Dodge

Pronto

Candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, o ex-vereador e ex-candidato a vice-prefeito de Goiânia Thiago Albernaz, já aprovou os jingles e as artes de sua campanha. Enquanto isso, continua rodando o Estado.

Sem futuro

Alguns integrantes do governo avaliavam, na última quarta-feira, que a aliança entre Lincoln Tejota e Ronaldo Caiado não trará tantos benefícios para o senador. É que Lincoln, assim como o democrata, tem fortes bases na região norte do Estado.

Furou

O vice-prefeito de Senador Canedo, Walter Paulo (PRTB), esperava que o ex-prefeito da cidade Misael Oliveira apoiasse sua candidatura à Câmara Federal, mas o ex-pedetista fechou com o deputado Giuseppe Vecci (PSDB).

Cantor?

Aliás, falando em Senador Canedo, o ex-candidato a prefeito pelo PSB na cidade, empresário Zélio Cândido, virou cantor sertanejo. Ele é o novo Léo Canhoto, da dupla Léo Canhoto e Robertinho, este último original. Já estaria gravando, inclusive.

Fica

Cotado como partido a indicar a vice de Caiado, o PRB acabou optando pela permanência na base do governo estadual. A preferência de boa parte do partido foi por José Eliton, embora o deputado João Campos tenha conversado com Caiado e Daniel.

1 Indecisão

Muitos integrantes da base aliada ouvidos pela coluna acreditam que Alexandre Baldy não esteja articulando para saber para onde irá o PP. Para eles, a dúvida já é algo de praxe do ministro, que sempre demorou para tomar decisões na carreira.

2 Exemplos

Eles citam exemplos clássicos da falta de agilidade do ministro em tomar decisões. Em 2016, quando demorou meses para se definir como candidato ou não à prefeitura de Anápolis foi um deles. No fim, depois de muito pensão, não saiu candidato.

3 Atual

O outro foi a indecisão sobre se deixaria ou não o cargo que ocupa hoje, o de ministro das Cidades. Nos bastidores ele chegou a confirmar quem seria seu substituto na pasta, mas no fim desistiu da reeleição e permaneceu na Esplanada.

Novo vice?

O vereador Milton Mercês (PRP) espera que a aproximação do presidente do seu partido, Jorcelino Braga, com o MDB, notadamente com Daniel Vilela (MDB), sirva de ponte para que ele finalmente se eleja presidente da Câmara Municipal de Goiânia no final deste ano. O empecilho seria o nome do também vereador emedebista Welington Peixoto, bem como membros da oposição, de olho na cadeira da presidência.

Licença

O diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis, Carlos César Toledo, pediu licença de seu cargo na prefeitura da cidade.

Coordenar

Ele, que é presidente do Diretório Municipal do DEM em Anápolis, irá se dedicar à coordenação local da pré-campanha do senador Ronaldo Caiado.

Animado

Pré-candidato a deputado federal pelo PP em Aparecida de Goiânia, o empresário Professor Alcides anda satisfeito com o rumo de seu pleito.

Apoio

É que ele já conta com pelo menos metade do apoio de todos os vereadores da cidade de Aparecida. E deverá dobrar com bons nomes a deputado estadual.

Próximas

A deputada Isaura Lemos e a vereadora Tatiana Lemos, ambas do PC do B, têm participado de diversos eventos com o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha.

Sinais?

Como bom emedebista, Mendanha é um dos maiores articuladores e apoiadores da pré-candidatura do deputado Daniel Vilela ao governo estadual.