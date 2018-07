Secretários destacam liderança decisiva de José Eliton na ampliação dos avanços das ações do governo

Governador José Eliton apresentou à imprensa o balanço dos 100 dias de governo e apresentou os resultados de ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2018, em Goiás

Neste semestre, em Goiás houve redução de todos os índices de violência: os homicídios tiveram redução de 11,47%; as tentativas de homicídios caíram 20,86%; os latrocínios diminuíram 3,92%; os roubos a transeuntes tiveram queda de 32,62%; os roubos a veículos, 27,93%; roubos ao comércio foram 45,18% menores; e os roubos em residências caíram 32,64%

Os auxiliares das diferentes áreas da administração estadual destacaram, durante o balanço dos 100 dias de governo e apresentação dos resultados de ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2018, a liderança decisiva e competente do governador José Eliton à frente do Governo do Estado na ampliação dos avanços das ações do governo. O governador avaliou como extremamente positivos os resultados conseguidos pelo Governo. A entrevista aconteceu na sala de situação do 10º Andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Na ocasião, o governador também destacou o cumprimento das metas do Plano de Governo, que já alcançam a marca de 97,53% do que foi pactuado com a população em 2014. “Não podemos falar apenas dos 100 dias, afinal, nosso governo se iniciou em janeiro de 2015. Temos muito que mostrar nas diversas áreas, como Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Cidadania, Cultura, Gestão Hídrica, entre outras”, disse José Eliton ao garantir que muito ainda será feito até o fim do ano para complementar as metas.

Redução nos índices de violência – Ao repercutir as ações de Segurança Pública, destacadas pelo governador José Eliton, o secretário Irapuan Costa Jr. afirmou que o saldo é absolutamente positivo. “Na Segurança Pública, um dos destaques é o programa Mais Segurança, lançado em abril e que colabora para a queda de todos os índices de criminalidade, de janeiro a junho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado”, disse.

De acordo com Irapuan, os homicídios tiveram redução de 11,47%; as tentativas de homicídios caíram 20,86%; os latrocínios diminuíram 3,92%. Os roubos a transeuntes tiveram queda de 32,62%; os roubos a veículos, 27,93%; roubos ao comércio, 45,18%; e os roubos em residências caíram 32,64%. Já os furtos de veículos tiveram redução de 10,56%; os furtos ao comércio foram menores em 17,06%; os furtos em residências, 20,18%; e os furtos a transeuntes tiveram queda de 18,42%.

“Quanto à segurança no transporte coletivo, os programas Batalhão de Terminal, Viagem mais Segura e o Monitoramento dos Terminais resultaram em queda de 60% no número de casos de roubos em junho se comparado com o mesmo mês do ano passado”, explicou o secretário, ao afirmar que a redução de furtos foi de 40,61%, considerando o período de 19 de abril a 17 de junho, a redução no número de roubos foi de 68,09% e o de furtos, 43,64%.

Investimentos em Saúde – Em relação à Saúde, o secretário em exercício, Wagner Mendonça, falou sobre o sucesso do programa 3º Turno que já possibilitou a realização de 13.488 procedimentos. “Entre eles, cirurgias, exames e consultas, em nove hospitais estaduais na capital e no interior, com 18 especialidades médicas, 10 especialidades cirúrgicas, 13 tipos de exames”, explicou.

A meta, segundo Wagner, é chegar a 98 mil procedimentos até o fim deste ano. “Na Saúde, ainda estão em fase final de construção os hospitais de Águas Lindas e Uruaçu e as Unidades de Saúde Especializadas (USEs) de Goianésia, Quirinópolis, Cidade de Goiás e São Luís de Montes Belos. Além da entrega do Credeq de Aparecida de Goiânia, estão sendo realizadas as obras das unidades de Goianésia e Quirinópolis”, afirmou.

Educação de qualidade – Sobre Educação, o recém-empossado secretário de Educação, Cultura e Esportes, Flávio Peixoto, disse que está muito satisfeito com o relatório que recebeu sobre as ações na área durante esses 100 dias do governo de José Eliton. “Eu me surpreendi com os avanços em Educação que tivemos em Goiás, como, por exemplo, as conquistas no setor educacional, com a inauguração de 20 unidades de Escolas Padrão Século XXI, este ano, bem como concurso público para 900 vagas no Entorno do Distrito Federal para professor nível III, entre outras ações”, falou.

Flávio também ressaltou a importância da autorização do pagamento do piso para os professores da rede estadual. “O governador José Eliton sempre diz: ‘Piso não discute, se paga’. E, isso demonstra a importância que ele dá aos professores, que são a alma da Educação”, observou o secretário.

Crescimento acima da média – O secretário de Desenvolvimento, Leandro Ribeiro, que também completa 100 dias à frente da SED, agradeceu a oportunidade dada pelo governador José Eliton. “Hoje nós temos a honra de explanar as vitórias alcançadas nesse período. Goiás cresce acima da média brasileira, estamos com um estado totalmente pujante, sendo muito procurados por empresários e indústrias para investimento, devido a nossa ótima posição geográfica, além da política de incentivo que dá credibilidade aos investidores”, disse.

Durante o balanço, o governador José Eliton apresentou à imprensa os resultados positivos da economia em Goiás, a atração de novos investimentos e o saldo muito bom da balança comercial. O balanço trouxe, ainda, os resultados dos programas Goiás na Frente e Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI).

Números da Habitação – Ainda durante a coletiva, foram anunciados números sobre avanços nos programas de inclusão social do governo e na política de habitação. “Foram entregues mais de 4 mil Cheques Mais Moradias, em 2018, e mais de 2 mil, nos 100 dias, com o investimento de mais de R$ 9 milhões”, falou o governador.