Kátia: “Com Luís Cesar e Rubens Otoni no Congresso, Goiás estará fortalecido”

Em evento realizado pelo mandato popular do Deputado Federal Rubens Otoni, a pré-candidata do PT ressaltou a importância de apresentar o time do Lula em Goiás e reforçar a base do presidenciável no Congresso Nacional. “Vamos reeleger Rubens Otoni e ampliar a nossa bancada de federal. Também vamos garantir que Luís Cesar Bueno seja o braço forte de Lula no Senado, assim como um defensor de Goiás em Brasília”, afirmou Kátia Maria. Em sua análise, frisou que o processo está só começando e que as pesquisas apontam que o cenário está aberto e que 80% da população ainda não sabe em quem votar para senador.

A pré-candidata do PT ao Governo de Goiás, Kátia Maria, tem animado a militância com seu estilo dinâmico, sério e positivo de fazer política. Como presidente do partido e com uma agenda dinâmica, já havia visitado mais de 200 municípios nos últimos meses. Só nos últimos 15 dias, a governadoriável visitou mais de 30 municípios nas regiões norte, nordeste, entorno e região de Goianésia.

Questionada pelos resultados das pesquisas, fez questão de frisar que o momento é de muito trabalho, que respeita os resultados e que sempre observa a metodologia, a abrangência, a amostragem utilizada por cada instituto de pesquisa. Afirmou que “se sente bem com seu desempenho, pois os concorrentes que são detentores de mandatos e que estão há anos em pré-campanha alcançam 10 ou 11 pontos na pesquisa e ela com apenas 60 dias de anúncio da postulação já aparece com 4% na Ibope e 4,8% na Serpes”.

Kátia Maria fez questão de ressaltar que “o campo está aberto e que o momento é de se apresentar como pré-candidata e debater suas propostas, pois 70% dos eleitores ainda não sabem em quem votar. O jogo começa de verdade com a propaganda eleitoral de TV e rádio, onde as pessoas poderão conhecer os candidatos e suas propostas. Aí sim as pesquisas poderão aferir com mais propriedade o cenário eleitoral”.