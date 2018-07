Marcos Abrão discute pagamentos de contas de luz em agências lotéricas

Em debate promovido pelo deputado federal Marcos Abrão (PPS), membros do Sindicato dos Lotéricos de Goiás e da Comissão de Direito do Consumidor da OAB discutiram o fim do pagamento de contas de luz em agências lotéricas do estado, resultado de um impasse entre a Caixa Econômica Federal e a Enel. Para o deputado, “o empecilho afeta principalmente a população do interior, onde muitas vezes há apenas uma agência bancária, e que precisará fazer o pagamento mais longe de casa, em filas maiores, com menos praticidade. Estamos buscando alternativas para reverter essa situação sem prejuízo para o consumidor”, afirmou.

Segundo o parlamentar o assunto será discutido em audiência pública na Câmara dos Deputados. “Nós levaremos essa discussão a Brasília, com a realização de uma audiência pública que coloque na mesa representantes da Caixa e da Enel, com a presença dos lotéricos e da população, que já tem sofrido muito com os constantes aumentos na tarifa de energia elétrica. Em outra frente, faremos uma reunião do Sindicato dos Lotéricos com a presidência do banco”, pontua.

O impasse foi gerado por um pedido de reajuste da Caixa, que fixou aumento de 30% na tarifa cobrada para receber as faturas de energia em casas lotéricas. A Enel afirma que o aumento seria repassado aos consumidores e pediu o cancelamento do serviço. De acordo com a presidente do Sindicato dos Lotéricos, Nelma, o fim do contrato “acarreta perdas substanciais para a arrecadação das casas lotéricas. Muitas loterias fechariam as portas ou precisariam reduzir o número de funcionários”, alerta.