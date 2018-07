Caiado, Wilder e Tejota reforçam programa de governo focado no combate à corrupção 

Os senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais (ambos do Democratas) e o deputado Lincoln Tejota (PROS) cumpriram extensa agenda na região Sudoeste do Estado, nessa quarta-feira (18/7). Pela manhã, os representantes da frente “Unidos Para Mudar Goiás” foram recebidos pelo vice-prefeito Dr. Walisson e visitaram a comunidade do Garimpo, onde os moradores pediram melhor infraestrutura e dignidade para a região, que não tem sequer asfalto. “O sofrimento do povo goiano é fruto do esquecimento do atual governo, que está mais preocupado em beneficiar seus apaniguados do que cuidar das pessoas”, lamentou o pré-candidato ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado.

Após ouvir as demandas, Caiado destacou que um dos maiores pilares de sua eventual gestão será o combate à corrupção: “sou médico há 43 anos, minha vida é operar, nunca viram nossos nomes envolvidos em bandalheira. Temos que combater essa corrupção no Estado, aí vai sobrar dinheiro para aplicar nas demais áreas. O atual governo não tem nada para falar de mim, começam a inventar coisas. Sei que a população está desmotivada, mas peço que nos dêem um atestado de confiança”, disse.

Na Câmara Municipal, os vereadores Fábio Campanema, Ana Maria e Dra. Cristiane receberam a comitiva “Unidos Para Mudar Goiás” e se declararam animados com o projeto representado pelo senador Ronaldo Caiado. Em discurso, o vice-prefeito pediu ajuda para recuperar os tributos de venda da Cemig, que deveriam ter sido repassados ao município no ano passado.

“O senhor tem que nos resgatar desse abismo que o atual governo nos atirou, pois existem dois Estados, o da propaganda do governo e o da realidade do povo. Goiás precisa de um plano de governo sólido, eficiente, eficaz. É necessário o combate à corrupção. São Simão confia em Ronaldo Caiado e Lincoln Tejota, e está com Wilder Morais e Jorge Kajuru”, pediu Dr. Walisson.

Pré-candidato a vice-governador, Tejota destacou as qualidades do senador, que representa a verdadeira mudança para Goiás. “Temos aqui um homem que tem compromisso com as pessoas e a seriedade necessária para governar o Estado. Hoje, o câncer do Brasil é a corrupção e precisamos combatê-la diuturnamente. É isso que vai levar nosso país a crescer. Temos que ter coragem e ninguém pode dizer que Caiado se acovarda”, disse.

O senador Wilder Morais pediu empenho das pessoas para levar a mensagem da frente “Unidos Para Mudar Goiás” a todos os cantos do Estado e se comprometeu a buscar junto ao governo federal uma solução definitiva para o problema da comunidade de Garimpo e da companhia energética.

Participaram da solenidade em São Simão os pré-candidatos a deputado Glaustin Fokus (PSC), Flávia Cunha (DEM), Zé Mário (DEM) e o deputado estadual Iso Moreira (DEM).

A comitiva seguiu para Paranaiguara para participar de uma reunião organizada pelo ex-prefeito Célio Batista, do MDB, que declarou apoio à pré-candidatura de Caiado ao governo de Goiás.

“É um homem humilde, que nos trouxe uma pá carregadeira e um trator quando eu estive na prefeitura. Estou com Ronaldo porque acho que essa é a hora de mudar, não tem nada a ver com sigla partidária, mas passamos por um momento delicado e o senador é um homem preparado, que tem serviço prestado para Goiás”, asseverou Batista.

Cachoeira Alta, Gouvelândia, Inaciolândia e Quirinópolis

A comitiva da Frente Unidos Para Mudar Goiás também esteve reunida com lideranças de Cachoeira Alta, como os vereadores Lucas Caiado e Josuel, e concederam entrevista à Rádio Raio de Sol, onde o senador Ronaldo Caiado comentou sobre a formatação das chapas majoritária e proporcionais. Segundo ele, a expectativa atual é que sejam eleitos de sete a oito deputados federais da oposição.

“Temos 11 partidos em nossa frente e há uma tendência de ampliar, podemos chegar a 14. O mais importante é que nossa futura chapa para deputado federal já tem, hoje, sete potenciais pré-candidatos competitivos. Uma chapa que já tem perspectiva de eleger hoje sete a oito federais”, comentou.

Questionado pelo radialista (e também vereador) Josuel sobre os resultados das últimas pesquisas de intenção de voto, o pré-candidato do Democratas se disse agradecido pelo reconhecimento, mas alertou que campanha se ganha no dia da eleição. Não obstante, está preocupado em construir um plano de governo inovador e consciente da realidade das contas públicas. “O Estado de Goiás está inadimplente, não tem recursos para nada. Me criticaram por ir contra um empréstimo totalmente falso, sem consistência jurídica (Caixa Econômica Federal), era irregular, imoral. O Estado está falido. Esse governo tira dinheiro da Educação para pagar folha, tem quatro anos que não aplica o mínimo em Saúde e Educação”, criticou.

Em Inaciolândia, a comitiva participou de um encontro com os vereadores Leonardo Araújo, Sebastião Pereira, Bruno Lemes e Olair Peixoto, que reafirmaram apoio ao projeto da “Frente Para Mudar Goiás”.

Já em Gouvelândia, o prefeito Nenzinho e o vice Fausto Caiado organizaram um evento na Câmara Municipal, que contou com a presença dos vereadores Zé Rosa, Matera, Jean de Souto, Wanismar da Fonseca, Maria Ângela e Zé Preto.

Mais tarde, participaram de um grande encontro das oposições em Quirinópolis.