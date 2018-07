Filarmônica se apresenta no II Festival Arte e Cultura neste domingo, 22/7

O público poderá conferir uma programação diferenciada, em meio ao pôr do sol e ao som de boa música com a Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG), que se apresenta neste domingo, 22/7, dentro do II Festival Arte e Cultura, promovido pela Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop). O espetáculo terá início às 17 horas, no Parque Marcos Veiga Jardim (atrás do Autódromo), com entrada gratuita.

A orquestra convida o público a fazer um picnic enquanto ouve um repertório selecionado especialmente para a ocasião. No programa estão composições consideradas as mais belas e importantes dos últimos séculos, como Nabucco, de Verdi, Amanhecer, de Grieg, Cavalaria Ligeira, de Suppé, e Valsa Danúbio Azul, de Strauss, entre outras. A regência é do maestro Marshal Gaioso.

Regente

Marshal Gaioso Pinto é bacharel em Música pela Universidade Federal de Goiás (UFG), fez mestrado em Artes pela Universidade de São Paulo (USP), e é Ph.D em Musicologia pela University of Kentucky, em Lexington, EUA. Foi regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Goiânia, regente titular da Orquestra de Câmara de Goiânia e regente associado da Orquestra Filarmônica de Goiás.

Como regente e diretor gravou diversos CDs, entre eles Danças de Outros Tempos (2006) e Música Colonial em Goiás (2004). Atualmente Marshal Gaioso é professor de Música e regente da Banda Sinfônica do Instituto Federal de Goiás (IFG).

A Orquestra Filarmônica de Goiás é uma unidade da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), com sede no Centro Cultural Oscar Niemeyer, também unidade da Seduce.

SERVIÇO

Picnic da Filarmônica

Data: Domingo, 22/7

Horário: 17h

Local: Parque Marcos Veiga Jardim (atrás do autódromo de Goiânia)

Entrada gratuita

Fonte: Seduce