Mauro Rubem lança pré-candidatura a deputado estadual nesta quinta-feira

Mauro Rubem lança sua pré-candidatura para Deputado Estadual nesta quinta-feira (19), no Diretório Municipal do PT, às 18h30. O pré-candidato pretende voltar a Assembleia Legislativa para fiscalizar o Governo Estadual e a casa de leis, impedindo que retrocessos sejam aprovados. Mauro vai apresentar leis voltadas a redução das desigualdades sociais, defesa dos direitos humanos e das mulheres, combate a violência, fim do extermínio dos jovens e negros, além da defesa do meio ambiente. “Vamos derrotar o golpe que afastou a presidenta Dilma, que persegue o Lula e ataca a democracia, com o objetivo de retirar os direitos do povo, entregar as nossas riquezas e destruir os serviços públicos”, afirma Mauro.

História

Desde 1985, Mauro Rubem auxilia o sustento de sua família trabalhando como servidor público na área da saúde. O petista é especialista em saúde pública e atua como cirurgião dentista na UPA Noroeste. De 2000 a 2014, exerceu mandatos de vereador e deputado estadual pelo PT, sendo eleito o mais influente por três vezes. “Política não é profissão e sim o exército coletivo para melhorar o mundo. Vivo dos mesmos proventos e não aceitei fazer fortuna nos mandatos que exerci. Agora aceitei a decisão coletiva e livre de disputar uma vaga na Assembleia em 2018”, diz Mauro Rubem.

Na Assembleia, Mauro exerceu seu mandato ao lado dos camponeses, dos agricultores familiares e dos sem terra, defendendo o desenvolvimento social no campo, a reforma agrária, a soberania alimentar e preservação do meio ambiente. Ele foi o autor da lei estadual de proteção aos animais, que estabeleceu normas de defesa dos animais e proibiu o sacrifício de cães e gatos como forma de controle em todos os municípios do Estado.

Na presidência da Comissão de Direitos Humanos, Mauro Rubem atuou intensamente na defesa do direito de todos, com coragem e firmeza. “Elaboramos o documento ‘Insegurança Pública em Goiás – Anacronismo e caos’, que é um relatório completo sobre a situação de violência em Goiás, resultando na federalização de investigações, negligenciadas pelo Estado”, conta Mauro.

Momento

O golpe que afastou Dilma Rousseff, viabilizou o retorno de uma agenda neoliberal e retrocedeu direitos políticos, sociais e econômicos no Brasil, como a reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores, e a PEC do teto dos gastos, que congelou os gastos públicos nas áreas de Saúde e Educação. Em Goiás, o Governo vendeu a Companhia Elétrica do Estado de Goiás (CELG) e implantou as Organizações Sociais (OSs) na Saúde.

O pré-candidato a Deputado Estadual, Mauro Rubem, acredita que o momento exige sua volta a casa legislativa, pois sua atuação pode ajudar a barrar retrocessos propostos pelos aliados de Michel Temer. “Sou pré-candidato a deputado estadual por entender que o momento exige atitudes concretas. Precisamos defender os direitos econômicos, sociais e trabalhistas, afirmando as lutas populares, na defesa do patrimônio natural do nosso País e do desenvolvimento sustentável da nossa única casa, a Terra”, afirmou Mauro.

Financiamento

A prática política de Mauro Rubem tem como princípios as decisões e financiamentos coletivos, compromisso com a transformação social, fidelidade aos interesses da classe trabalhadora e combate aos privilégios e benesses. Para garantir a vitória do seu projeto coletivo, Mauro conta com a participação ativa da população na pré-candidatura, apresentando propostas e sugestões.

O político quer construir uma Rede de Apoiadores através da doação legal e conta com a colaboração de apoiadores, através de doação pela internet, para a conquista de um mandato popular na Assembleia Legislativa. “Defender os serviços e os servidores públicos (municipal, estadual e federal), o combate às privatizações, o apoio a democratização dos meios de comunicação, e a redução da desigualdade, é construir uma sociedade mais justa”, explica Mauro Rubem.

Serviço:

Lançamento da Pré-candidatura de Mauro Rubem a Deputado Estadual

Onde: Diretório Municipal do PT (rua 260, número 105, no Setor Leste Universitário)

Quando: Quinta-feira (19/07)

Horário: 18h30